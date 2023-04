Bühne Mautern hat eine neue Heimat gefunden

Mit 12. April startet der Vorverkauf, die Proben für die Aufführungen Ende April laufen auf Hochtouren: Die Bühne Mautern spielt heuer die Komödie „Tom, Dick und Harry“ von Ray und Michael Cooney.

In Bergern Unterschlupf gefunden

Erstmals wird heuer in Bergern Theater gemacht. „Bis wir im neuen Gemeindezentrum auftreten können, haben wir in der Volksschule Bergern ein zu Hause gefunden“, freut sich Obfrau Ines Steiner. „Der Turnsaal ist mit einer fixen Bühne ausgestattet. Wir sind superfreundlich in Bergern aufgenommen worden.“

Echter Polizeichef spielt Mafioso

Die Komödie wollte Alt-Obfrau Martha Reder bereits vor Corona auf die Bühne bringen, es geht mehr als turbulent zu: von heißer Schmuggelware über illegale Einwanderer bis hin zu Polizeieinsätzen und einem Besuch der Mafia. Dieser „Besuch“ ist ein Besonderer, so Steiner: „Postenkommandant Gerhard Lommer tauscht vor seiner Pensionierung die Seiten und spielt einen russischen Mafioso.“

Zwei Nachwuchstalente mit dabei

Ebenfalls in der Laientruppe: Gerhard Grabner, Manfred Tüchler, Michaela Hatwagner, Edith Bijak-Reitinger, Danja Mlinaritsch, Gaetan Auffret und die zwei Nachwuchstalente Markus Pöll und Jan Görlich.

