„Wann immer ich ihn brauche, ist er nicht da!“

„Ich fühle mich von meinem Erwachsenenvertreter nicht vertreten, sondern im Sich gelassen.“ Josef Aschenreiter, 51, lebt in einer Wohnung in Krems-Rehberg und will über sein Leben endlich wieder selbst bestimmen.

Geistige Integrität durch Gutachten bewiesen

„Immer wenn ich die Aufhebung der Vertretung (früher: Vormundschaft) beantrage, taucht ein Problem auf“, will Aschenreiter seinen Vormund, den Rechtsanwalt Wolfgang Winiwarter, loswerden. Dass er voll handlungsfähig sei, betont der ehemalige Unternehmer (Kleintransporte), der durch widrige Umstände zum Frühpensionisten wurde. Aktuell könnte man es eher „Hausen“ als Wohnen bezeichnen, wie der Mann in einer Wohnung ohne Küche lebt. Seine geistige Integrität beweise, so Aschenreiter, ein psychologisches Gutachten (erstellt von Bernhard Fellerer – es liegt der NÖN vor), das er für seinen Pilotenschein braucht. Dort wird ihm ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt.

Vorwurf: „Er tut einfach nichts für mich!“

Obwohl alles passt und die Pflegeeltern sogar das Geld für die Pilotenausbildung vorstrecken, gab es immer wieder Verzögerungen. „Wenn ich etwas brauche, ist Herr Winiwarter nicht erreichbar für mich oder nur unfreundlich.“ Er stecke nur das Geld ein, das er für seine Aufgabe bekomme, „aber er tut nix für mich“.

Aschenreiter hat wieder einmal einen Antrag auf Aufhebung der Erwachsenenvertretung gestellt. Der Ausgang ist ungewiss, aber die Verzweiflung wächst mit jedem Tag.

Anwalt: „Was er behauptet, ist ein Blödsinn!“

Die NÖN konfrontierte Wolfgang Winiwarter mit den Vorwürfen. „Inhaltlich kann ich dazu nichts sagen, das Verfahren ist nicht für die Öffentlichkeit bestimmt“, verweist der Rechtsanwalt auf seine Verschwiegenheitsverpflichtung als Erwachsenenvertreter. „Ich weiß, dass sich Herr Aschenreiter über mich beschwert, aber es ist alles Blödsinn, was er behauptet.“ Winiwarter habe selbst schon mehrmals beantragt, die Funktion nicht mehr ausüben zu müssen. „Die Arbeit als Erwachsenenvertreter wird uns nicht entsprechend abgegolten.“ Die Entscheidung, ob jemand einen solchen brauche, liege jedoch beim Gericht.

„Ich kann dazu nichts sagen“, stellt die für den Fall Aschenreiter zuständige Richterin Clarissa Ecker auf NÖN-Anfrage fest. „Das ist in keiner Form öffentlich.“ Generell gelte: Werde ein Antrag auf Aufhebung gestellt, könne das dauern – „je nach Erhebungsschritten oder Gutachten, die nötig sind.“