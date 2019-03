10.000 Gäste in drei Tagen! Der Zustrom zur neuen Landesgalerie am Pre-Opening-Wochenende war überwältigend. Die Latte für das Eröffnungswochenende Ende Mai liegt hoch …

Gast am zweiten Eröffnungstag war Landtagspräsident Karl Wilfing (rechts), mit Kunstmeile-Geschäftsführerin Julia Flunger-Schulz, Kurator Günther Oberhollenzer und Erwin Redl, dessen faszinierende Licht-Installation im Hintergrund zu sehen ist. Fotos: APA/Ludwig Schedl, Martin Kalchhauser | APA/Ludwig Schedl, Martin Kalchhauser

„Wir sind ohne Ende stolz“, freute sich Hausherr Christian Bauer beim Eröffnungsakt am Samstag, „und freuen uns sehr über das wunderbare Werk“. Kurator Günther Oberhollenzer stimmte in den Jubel ein: „Heute schon wird das Museum von kunstbegeisterten Menschen geflutet, und ab Mai wird auch Kunst die Räume füllen.“ Am Standort eines mittelalterlichen (Donau-)Hafens gibt es laut Oberhollenzer nun Kunst in allen Facetten – „mit Sinnlichkeit, Emotion und auch Irritation“.

Als „berührenden Moment“ bezeichnete Landtagspräsident Karl Wilfing das Erlebnis der neuen Landesgalerie, der „Freude, Begeisterung und Leidenschaft“ der Verantwortlichen ortete. „Kunst soll zeitgenössisch gezeigt werden. Und hier ist dafür eine Landmark entstanden, die Kunst in tänzelnder Leichtigkeit zeigt und dabei doch Tiefgang bewahrt.“

Erste Begegnungen mit Kunst ermöglichten schon am Eröffnungswochenende eine sehenswerte Lichtinstallation Erwin Redls („Matrix XII – Krems 2019“) und die Eröffnung der Schau Hans Op de Beecks („The Cliff“) in der unterirdisch verbundenen Kunsthalle.