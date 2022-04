Gemeinsam gegen die geplanten Schottergruben

Werbung

Die geplanten Schottergruben bei Kamp haben in der jüngsten Gemeinderatssitzung einmal mehr den Gemeinderat der Marktgemeinde Graf en egg beschäftigt. Die Mandatare sind sich einig: „Das muss verhindert werden!“

Einer der Tagesordnungspunkte der Sitzung sah die Beschlussfassung einer Stellungnahme gegen das Umweltverträglichkeitsgutachten des Projekts vor. Der Sachverständige hatte es in seinem umfangreichen Gutachten im Wesentlichen „durchgewunken“. Die Gemeinderäte aber sahen in dem Gutachten etliche Punkte als nicht ausreichend sachlich, fachlich oder formal gewürdigt und beschlossen einstimmig, dass die Gemeinde an ihren Einwendungen gegen das Gutachten vom Oktober des vergangenen Jahres festhält.

Gemeinderätin Monika Henninger-Erber von den Grünen kündigte an, dass auch die Bürgerinitiative wieder Stellungnahmen mit entsprechender rechtlicher Begleitung einbringen werde: „In dem Gutachten wurden viele rechtliche Fragen nicht berücksichtigt!“ Bürgermeister Manfred Denk: „Dieses Projekt wird uns noch viele Kontroversen bringen – bis hin zu gerichtlichen Auseinandersetzungen!“ Einigkeit herrschte darin, dass auf den 41 Hektar hochwertigen Ackerflächen statt Schottergewinnung bis zu 5.900 Personen jährlich ernährt werden können.

Gesetz hat das letzte Wort

