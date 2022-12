Anton Pfeifer ist jetzt Ehrenbürger

Werbung

Die diesjährige Jahresschlusssitzung der Marktgemeinde wurde im würdigen Rahmen der Schlosstaverne des Schlosses Grafenegg abgehalten. Grund war die Ernennung von Langzeit-Bürgermeister Anton Pfeifer zum Ehrenbürger der Gemeinde.

Annähernd 22 Jahre war Anton Pfeifer Bürgermeister der Marktgemeinde Grafenegg. In seiner Amtszeit wurde der Gemeinde nicht nur ein Marktwappen verliehen, sondern er war auch federführend bei der Umbenennung der früheren Gemeinde Etsdorf-Haitzendorf in „Marktgemeinde Grafenegg“ im Oktober 2003 dabei. Anton Pfeifer zeichnete auch verantwortlich für die Modernisierung der Hauptschule (Jetzt: Mittelschule) Grafenegg, für die Generalsanierung des Kindergartens Etsdorf, der Erweiterung des Kindergartens Haitzendorf und für den Neubau des Kindergartens in Engabrunn.

Die Gemeinde musste mit Anton Pfeifer an der Spitze auch die immensen Schäden nach dem Jahrhunderthochwasser des Jahres 2002 stemmen und den in die Jahre gekommenen Hochwasserschutzdamm sanieren lassen. Seit 2015 ist zudem der neue Hochwasser-Schutzdamm in Betrieb. Auch die Generalsanierung des Rathauses wurde unter Pfeifers Führung vorgenommen.

Bei der Schlusssitzung am vergangenen Donnerstag berichtete Pfeifers Nachfolger Manfred Denk aus dem Gemeindegeschehen im Jahr 2022. Denk wusste zu berichten, dass Grafenegg immer noch eine aufstrebende Gemeinde ist.

Die Laudatio hielt dann der frühere Landeshauptmann Erwin Pröll, der selbst Ehrenbürger von Grafenegg ist. Pröll dankte Pfeifer für „über Jahrzehnte dauernde Wertschätzung und ausgezeichnete Zusammenarbeit“ und würdigte Pfeifer für seine Art der politischen Arbeit: „Du weißt, dass Politik kein ,Theoretisieren am Wiener Parkettʼ ist und auch kein ,von einem Fest zum anderen gehenʼ bedeutet. Du hast Politik für deine Gemeindebürger betrieben!“

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.