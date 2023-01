Neues Abenteuer mit Cookie: Wichtige Botschaften und viel Spannung

Werbung

Auch im zweiten Buch der Etsdorfer Autorin Irene Gruber spielt Mops-Dame „Cookie“ die Hauptrolle. Nach dem Erfolgs-Erstling „Einmal Cookiepower, bitte!“ im Dezember 2021 legte nun die Sonderpädagogin knapp ein Jahr später mit „Cookie und das Geheimnis der Vollmondnacht“ eine weitere Geschichte nach.

„Ich hatte so tolles Feedback, weil das erste Buch so vielen gefallen hat, dass ich weitergeschrieben habe.“ Herausgekommen ist ein Kinderkrimi, in dem Cookie und die Knochenbande – Leon, Tobi, Beni und Livi – dem Geheimnis um die aus dem Grafenegger Schlosspark verschwindenden Gartenzwerge auf der Spur sind.

Natürlich werden im neuen spannenden Abenteuer mit den Kindern und einem Hund, der sprechen kann, auch wieder Barrieren und Rollenklischees abgebaut. Das „Rollstuhlkind“ aus Band 1 ist – mittlerweile gut integriert – wieder mit dabei, und Cookie (im realen Leben ein Therapiehund, der in die Schule mitdarf) hilft in bewährter Manier über Unsicherheiten hinweg und gibt Kraft.

„Ein durch und durch regionales Produkt“

Stolz ist Gruber auf den Umstand, dass auch ihr zweites Buch „ein durch und durch regionales Produkt“ ist. Denn die Illustrationen stammen wieder von Peter Walkerstorfer, das Layout von Roland Jedenastik – beide Bewohner der Nachbargemeinde Hadersdorf. Und schließlich kommt das Areal rund um das Schloss Grafenegg zu Ehren, das die Autorin so gerne mag: „Es handelt sich hier um einen barrierefreien Park mit vielen schönen Ecken und geheimen Plätzen.“

Das Buch (127 Seiten) ist im Eigenverlag erschienen, kostet 20 Euro und kann sowohl bei der Autorin (Mail an der.andere.mops@gmx.at ) oder im Buchhandel bestellt werden. Versandriese Amazon hat eine Softcover-Version im Angebot.

