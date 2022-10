Größer, moderner, effizienter: Neuer Supermarkt im November

Man schrieb das Jahr 1991, als in Etsdorf der Nahversorger-Markt von Ernestine und Günter Friedl eröffnet wurde. 1995 ist Tochter Karin zur Unterstützung des kranken Vaters in den Familienbetrieb eingetreten und hat ihn 2001 – nach dem Tod des Vaters – übernommen. Seit 2020 führt sie das Geschäft gemeinsam mit Ehemann Manfred Braun. Weil der Markt in die Jahre gekommen ist, entsteht nun ein ganz neuer.

Wenngleich der bestehende Supermarkt seit vielen Jahren „der“ Nahversorger in Etsdorf ist, erschien er den Besitzern seit einiger Zeit als zu klein und nicht mehr zeitgemäß. Es wurden Pläne gewälzt, wie man das Kaufhaus in Etsdorf modernisieren und erweitern könne. Es war ein Zufall, der es der Familie ermöglichte, gleich neben dem bestehenden Kaufhaus ein Grundstück zu erwerben, das für einen neuen Supermarkt geeignet ist. Seit Mai wird hier nun emsig gebaut.

Das neue Kaufhaus wird 655 Quadratmeter groß sein – gleich um 200 Quadratmeter größer als bisher. Dort, wo der derzeitige Supermarkt steht, wird es später 60 Parkplätze geben. Der neue Markt wird nicht nur größer, sondern auch moderner sein. Zudem wurde auch in die Nachhaltigkeit investiert: Das Gebäude wird durch Betonkernaktivierung und Wärmerückgewinnung geheizt und gekühlt. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach soll 55 Kilowatt Energie bringen.

Durch die Vergrößerung des Marktes wird auch das Angebot erweitert, somit werden künftig 16 Mitarbeiter für die Kunden da sein. Am 3. November wird eröffnet.

