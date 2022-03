70 Jahre Blasmusikverband: Starke Gemeinschaft

Werbung Krems Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

Die Wurzeln des Musikvereins Etsdorf-Haitzendorf reichen weit zurück: Bereits nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine Kapelle in Etsdorf. Geleitet wurde sie von Franz Hammel sen., dessen Söhne im Jahr 1978 unter den Gründern des heutigen Musikvereins waren.

Der ursprüngliche Vereinsname Ortsmusikkapelle Etsdorf wurde 1980 in Musikverein Etsdorf-Haitzendorf umgeändert. Ein Jahr später wurde mit dem Bau des Musikheims begonnen, das 1984 eingeweiht werden konnte.

„Blasmusik ist ein unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft.“ Richard Holzer Obmann

Einen großen Rückschlag erlebte der Musikverein 2002: Beim Hochwasser stand das Vereinshaus circa 30 Zentimeter unter Wasser. Mit vereinten Kräften wurde mit der Sanierung begonnen. 2007 begann die äußerliche Generalsanierung des Musikheims: Dach, Fenster und Fassade wurden erneuert und ein Garten angelegt. All diese Veränderungen fanden ihren Abschluss mit dem 30-jährigen Jubiläumsfest.

Zur positiven Vereinsgeschichte trägt der große Gemeinschaftssinn aller Musiker bei. 2020 bis 2021 wurde im Musikheim ein neuer Aufenthaltsbereich geschaffen. „Das war nur durch viel Fleiß und die Unterstützung der Ehrenmitglieder, insbesondere Kommerzialrat Franz Schwartz, möglich“, berichtet Obmann Richard Holzer. Musikalisch wird der Verein aktuell von Kapellmeister Christoph Burgstaller und Angelika Rieder geleitet.

Auch in musikalischer Hinsicht entwickelt sich der Musikverein immer weiter. Durch die Gründung der Miniband 2012 durch Kapellmeister Bernhard Klaffel konnten viele junge Nachwuchsmusiker in die Reihen der „Großen“ übernommen werden. Aktuell verzeichnet der Musikverein 40 Mitglieder. Das große Engagement von Klaffel und seinen Vorgängern wurde 2011 mit dem Ehrenpreis in Bronze durch den damaligen Landeshauptmann Erwin Pröll gewürdigt.

Sehr engagiert ist auch Stabführerin Christine Traht, die regelmäßig und sehr erfolgreich mit dem Verein an Marschmusikbewertungen teilnimmt. 2016 wurde sie mit der Stabführernadel belohnt.

Das Vereinsjahr ist durch zahlreiche Ausrückungen geprägt – vom Faschingsumzug und dem Frühjahrskonzert (das seit 2013 in der Reitschule Grafenegg stattfindet) über die Marschmusikbewertung, Frühschoppen und kirchliche Feste bis zum Kellergassenfest.

„Nach der Pandemie-bedingten Pause wird es im Jahr 2022 wieder einige Auftritte innerhalb der Gemeinde geben“, kündigt Holzer an. Denn: „Blasmusik ist ein unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft!“

