Karin Wimmers fünfter Ostseeroman: „Dünenherzen“

In ihrem fünften Ostseeroman nimmt die Etsdorferin Karin Wimmer die Leser wieder mit an die Ostsee. Die kleine Stadt Sterenholm erfreut sich inzwischen großer Beliebtheit und in „Dünenherzen“ erzählt sie, dass man zwar auf sein Gewissen hören soll, doch niemals die Stimme des Herzens vergessen darf.

Darum geht es: Seit Jahren haben Konditorin Livia und Restaurantbesitzer Frederik nicht mehr miteinander gesprochen und gehen sich in der kleinen Stadt Sterenholm aus dem Weg. Zu sehr erinnern sie sich gegenseitig an den Verlust, den sie beide erlitten haben, als Livias Bruder und Frederiks bester Freund vor Jahren spurlos verschwand. Doch nun müssen sie für ein Projekt zusammenarbeiten, und bei Livia erwachen längst begrabene Gefühle wieder zum Leben.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Autorin: www.karinwimmerautorin.jimdofree.com . Das Buch hat 244 Seiten, ist als Druck mit der ISBN 978-3-756-205-691, und als E-Book mit ISBN 978-3-958-186-804 erhältlich.

