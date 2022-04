Mit Strom startete man in die moderne Zeit

Vollbild

Ein Bild von den Bauarbeiten in Etsdorf, als 1922 mit der Elektrizität auch der Fortschritt in Etsdorf einzog. Eine Rechnung als Beweis: Die enorme Summe von 19.405 Kronen musste der Etsdorfer Norbert Brauneis für das Einleiten des Stroms in sein Haus bezahlen.

