Neuer Roman "Meersalzträume"

Nach „Strandkorbflüstern“, „Strandkorbsehnsucht“ und „Hausbootküsse“ jetzt also „Meersalzträume“. Es handelt von Maria Gabriella Mancuso, kurz Gabi, die anstatt in der Medienbranche immer noch in der Gastronomie festhängt. Als eine Fernsehshow mit dem berühmten Koch Lukas Behrens eine Assistentin sucht, sieht sie ihre Chance gekommen und wirft ihr bisheriges Leben über den Haufen. Sie reist mit der Crew die Küste entlang und plötzlich ist von der langweiligen Gabi nichts mehr übrig geblieben. Nach einigen Verwirrungen steht auf einmal ihr Leben wieder auf dem Kopf...

Das Buch ist 264 Seiten stark, ist unter ISBN 978-3-75434-694-5 (Print) und ISBN 978-3-95818-646-0 (E-Book) erhältlich. Das E-Book kostet 3,99 Euro, die Printausgabe 11,30 Euro. Der Verlag: Forever by Ullstein. Näheres auf Wimmers Homepage www.karinwimmerautorin.jimdofree.com .