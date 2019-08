Voll im Zeitplan liegen die Bauarbeiten für die Sanierung, den Um- und Zubau (im Dachgeschoß) für die Volksschule Grafenegg/Etsdorf. Mit der Fertigstellung rechtzeitig zum Schulbeginn für das Schuljahr 2020/2021 darf gerechnet werden. Dann hat die Marktgemeinde Grafenegg eine ihrer beiden Volksschulen – Grafenegg ist eine der wenigen Gemeinden, die sich zwei Volksschulstandorte leisten – auf den modernsten Stand gebracht.

Gleich mit Ferienbeginn im Jahr 2018 ist es losgegangen: Im Dachgeschoß wurden zwei neue Klassenräume geschaffen, die seit den Semesterferien 2019 auch bereits in Betrieb sind. Es gibt elektronische Tafeln, die Räume sind klimatisiert, und mit dem Abschluss der Bauarbeiten im nächsten Jahr wird nicht nur das Dachgeschoß, sondern die ganze Schule behindertengerecht und barrierefrei zu erreichen sein. Derzeit ist das erste Geschoß in Arbeit: Die bestehenden Klassenräume erhalten neue Decken und Fußböden sowie moderne Lichtanlagen. Die Fenster sind bereits erneuert worden.

Parallel zu den laufenden Arbeiten wird auch im Untergeschoß gewerkt: Auch hier wird der Fußboden erneuert, teilweise müssen Räume trockengelegt werden, und es entstehen eine Schulküche und eine Zentralgarderobe. Weitere Arbeiten, die dann während der Schulzeit durchgeführt werden müssen, sollen den Unterricht aber nicht stören: Die Direktion, das Lehrerzimmer, ein Werkraum und Räume für den Schulwart sind noch ausständig. Offen ist auch noch die Erneuerung der Fassade des Anfang des 20. Jahrhunderts errichteten Schulgebäudes. „Dann haben wir wirklich eine ganz moderne Schule!“, freut sich Bürgermeister Anton Pfeifer. Kosten wird das Projekt rund 2,3 Millionen Euro.

Pfeifer verteidigt das Festhalten der Gemeinde an zwei Schulstandorten (neben Etsdorf auch in Haitzendorf): „Ein Neubau käme sicher nicht billiger als die Sanierung der zwei Schulen!“ Grafenegg müsste an einem neuen Standort nämlich eine mindestens achtklassige Schule errichten, die nicht weniger als sieben Millionen Euro kosten würde.