Kremser Mary Ward-ORG ist EU-Botschafter

Unter Anwesenheit von Bildungsminister Martin Polaschek, den EU-Parlaments-Vizepräsidenten Othmar Karas und Evelyn Regner, wurde das Mary Ward-ORG am 28. November als EU-Botschafterschule zertifiziert. Schulleiterin Sandra Köhl ist sehr stolz auf ihr engagiertes EU-Team an der Schule und freut sich: „Wir sind die erste Schule in Krems, die diese Auszeichnung erhält! Das ist gelebte Politische Bildung!“

Hintergrund: Botschafterschulen des Europäischen Parlaments gibt es in Österreich seit 2017. Um die Akkreditierung als Botschafterschule zu erlangen, müssen die sich bewerbenden Schulen sechs europaweit einheitliche Kriterien zur besseren Integration europäischer Themen und Werte in den Schulalltag erfüllen.

Mit großer Freude nahmen die Senior-Botschafterinnen Verena Kaltenecker, Renate Kolm und die Junior-Botschafter Dominik Schally und Julian Waldbauer diese große Auszeichnung entgegen.

