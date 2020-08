2018 und 2019 machte das Streetfood-Festival auf dem Dominikanerplatz Halt und etablierte sich schnell als dreitägiges Highlight für Feinschmecker. Heuer hätten die Foodtrucks mit den internationalen Spezialitäten erstmals im Sepp-Doll-Stadion stehen sollen, der Corona-Lockdown machte dem Event aber einen Strich durch die Rechnung.

Eine Verschiebung auf einen Termin im Herbst, so wie es in vielen anderen Städten passiert ist, wäre denkbar gewesen, scheiterte letztlich aber. „Wir kriegen in Krems keine Unterstützung für Werbung und anderes. In diesen Zeiten ist mir das wegen der Kosten dann zu risikoreich. Außerdem hat sich niemand aus Krems gemeldet“, erzählt Veranstalter Sigi Goufas. Laut Stadtmarketing-Chef Horst Berger gab es den letzten Kontakt im September 2019. „Ich habe ihn gebeten, sein Konzept zu senden. Leider haben wir dann von ihm nichts mehr gehört.“

Ganz abgefahren ist der Streetfood-Zug für Krems jedenfalls nicht. Goufas plant, Krems 2021 wieder in den Kalender aufzunehmen.