Ring frei für das Weinduell

„Ein Ausflug mit Sinn am Muttertag“: Unter diesem Motto laden die Studierenden des Abschlusssemesters des Studiengangs „International Wine Business“ an der IMC Fachhochschule Krems am 7. Mai, um 11 Uhr, zum Weinduell auf Schloss Hollenburg. Was das bedeutet? 16 repräsentative Grüne Veltliner aus dem Kremstal mit Ab-Hof-Preisen zwischen sechs und zehn Euro treten im Turniermodus gegeneinander an. Das Publikum entscheidet in rundenweisen Blindverkostungen, welcher Wein in die nächste Runde kommt. Am Ende kommt es zum Grande Finale und der Kür des Siegers.

Organisiert wird die zweite Auflage des Weinduells von den Studenten Helene Markowitsch, Marie Wimmer, Anna Monhartova und Johannes Fritz, die das Weinhandel-Start-Up „Abothek“ von Philipp Geymüller als Partner an Bord haben. „Das Weinduell steht für den befruchtenden Austausch zwischen Privatwirtschaft und den sehr aktiven akademischen Institutionen in Krems“, hoffen die Studierenden auf eine gelungene Veranstaltung.

Infos und Tickets: www.abothek.at, office@abothek.at oder 0676/84661213.

