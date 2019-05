Die Kremser Innenstadt von ihrer wohl stimmungsvollsten Seite erleben. Das können Gäste wie Einheimische am Donnerstag, 6. Juni, wenn die Kaufmannschaft wieder zur Sommer Einkaufsnacht lädt.

Deren Obmann Ulf Elser verspricht ein „tolles Programm, mit dem Highlight des Auftritts von Tini Kainrath.“ Das ehemalige „Rounder Girl“ präsentiert im Rahmen der Eröffnung des Events, um 17 Uhr bei der Bürgerspitalkirche, ihre brandneue CD „Im Woid“. Für die passende kulinarische Umrahmung sorgen die Café Konditorei Hagmann und die Schwarze Kuchl mit Gratis-Verkostungen spezieller Sommerkreationen.

Musikalische Höhepunkte versprechen auch die Auftritte von „Intention“ ab 18 Uhr in der Unteren Landstraße, sowie ab 19 Uhr der Gruppen „The Friss“ am Südtrioler Platz und „Denk-Schall“ am Täglichen Markt. Die „Urton“-Trommeln werden in der gesamten Landstraße zu hören sein.

Der nächste große Schwerpunkt des einzigartigen Shopping-Erlebnisses ist das Thema Mode. Um 18 Uhr präsentieren Herrenmode Leonardo, Maisetschläger Trachtenmode und Marianne Hut- und Wäschemoden die heißesten Trends und zeitlose Klassiker bei einer Fashion-Show in der Oberen Landstraße. Die Boutique Manera startet um 19 Uhr bei der Bürgerspitalkirche ihre Modenschau.

Auch heuer können die Parkhäuser in der Bahnzeile und beim EKZ Steinertor ab 15 Uhr gratis genützt werden.