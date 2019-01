Top-Veranstaltungen im Bezirk Krems.

FURTH | Ein Lustspiel in zwei Akten von Claudia Gysel präsentiert die Pfarrbühne Furth-Göttweig am Sonntag, 20. Jänner, 17 Uhr, im Pfarrsaal Furth. „Sie können kochen?“ heißt die Vorstellung, die von drei Damen in einer Wohngemeinschaft erzählt, die auf der Suche nach einer Mitbewohnerin sind, die vor allem eines können muss: kochen! Weitere Spieltermine sind der 26. Jänner, 19.30 Uhr, sowie der 27. Jänner, 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Ingo Pertramer

KREMS | Der bekannte Krimiautor Thomas Raab stellt am 24. Jänner, in der Stadtbücherei & Mediathek seinen neuen Roman vor: „Walter muss weg“. Beginn 19 Uhr. Eintritt: 7 Euro / 4 Euro für Bücherei-Mitglieder. Anmeldung: 02732 801-382 oder buecherei@krems.gv.at.

Stadt Krems

KREMS | Family-Day auf der Kunsteisbahn Krems. Jung und Alt können am Samstag, 19. Jänner, von 13 bis 16 Uhr beim Badewannenrennen und Eisstockschießen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Christ Leneis

KREMS | Laden zu Druckgrafik-Ausstellung in der „Galeriekrems“: die Kunst-Verlegerinnen Nandita Reisinger-Chowdhury (links) und Elisabeth Kreuzhuber (rechts) mit Künstlerin Gerlinde Thuma. Die Eröffnung der Druckgrafik-Ausstellung „Women in Print“ findet am Donnerstag, 17. Jänner, um 19 Uhr, in der Galeriekrems (Stadtbücherei, Körnermarkt 14), statt.