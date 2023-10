Biomassekraftwerk befreit aus Abhängigkeit von Öl und Gas

Nahwärme für 30.000 und Strom für 15.000 Haushalte erzeugt das neue Biomassekraftwerk der EVN, das in nur zwei Jahren Bauzeit im Osten des Gewerbeparks (an der Krems) errichtet wurde.

Krems auf Weg in die Energie-Unabhängigkeit

„Ein Tag der Freude“ war die offizielle Eröffnung des Werks für Stadtchef Reinhard Resch, der auf die breite Unterstützung und Akzeptanz des Vorhabens verwies und ein ehrgeiziges Ziel der Stadt in Erinnerung rief: „Bis zum Jahr 2030 wollen wir rechnerisch unabhängig von Energieproduzenten außerhalb werden, es soll also jene Energie in unserer Stadt selbst erzeugt werden, die wir brauchen. Mit der Inbetriebnahme des Heizkraftwerks konnten wir nun einen wichtigen Schritt auf diesem Weg machen.“

Am östlichen Rand der Stadt Krems wird nun Strom für 15.000 und Nahwärme für 30.000 Haushalte erzeugt. Foto: EVN

Naturwärme ist Schlüssel für Nachhaltigkeit

Für EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer ist Krems „ein Paradebeispiel dafür, wie der Weg in eine erneuerbare Energiezukunft aussehen kann“. Er würdigte „breite Akzeptanz und Unterstützung, sowohl auf politischer Seite als auch in der Bevölkerung.“ Das Kremser Werk ersetzt die Fernwärmeversorgung durch das Kraftwerk Theiß, wo Gas verfeuert wurde. „Mit der Inbetriebnahme der Kremser Anlage haben wir das letzte große Fernwärmenetz der EVN von fossilem Erdgas auf umweltfreundliche Biomasse umgestellt“, betonte Mittermayer. „Gerade der Wärmebereich stellt uns am Weg in die Energiezukunft vor große Herausforderungen“, stellte Landeshauptfrau-Stv. Stephan Pernkopf fest. „Naturwärme ist der Schlüssel für eine nachhaltige Wärmeversorgung.“

Effizienter Biomasse-Einsatz: 30 Mio. Euro investiert

Die Investitionskosten beliefen sich auf rund 30 Millionen Euro. Die Anlage besticht durch ihren effizienten Biomasseeinsatz und ist mit modernster Filtertechnologie ausgestattet. Damit lassen sich rund 99 % der entstandenen Staubpartikel aus dem Abgas entfernen. Zum Betrieb der Biomasseanlage wird Waldhackgut aus der Region genutzt, welches ausschließlich von österreichischen Partnern bezogen wird. Auf dem Dach des Hackschnitzellagers ist eine Photovoltaikanlage mit 180 Kilowatt peak verbaut.

Rund 400 Kremser konnten bei Führungen durch das neue Werk einen Blick hinter die Kulissen werfen. Foto: EVN/Imre Antal

Im Rahmen der Eröffnungsfeier gab es einen Tag der offenen Tür. Rund 400 Kremserinnen und Kremser machten sich ein Bild vom topmodernen Biomasseheizkraftwerk.