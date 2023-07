Alle Fraktionen in Krems einig: „Preise sind Frechheit!“

Selten herrschte im Gemeinderat zuletzt so viel Einmütigkeit wie beim einstimmig verabschiedeten Dringlichkeitsantrag zur aktuellen Preispolitik der EVN. Dringend gefordert wird eine rasche Anpassung der Energietarife an die sinkenden Marktpreise.

Stadtrat Peter Molnar (unabhängig, auf SPÖ-Ticket) brachte den Dringlichkeitsantrag ein, der zuvor von Vertretern aus allen Fraktionen unterschrieben worden war. Gefordert wird eine rasche Senkung der Fernwärmepreise in Krems und ein Ausbau des Biomasse-Nahwärmenetzes in der Stadt. Zuletzt habe es, so heißt es in der Begründung, „durch einen starken Anstieg der Gaspreise und eine völlig verfehlte europaweite Preispolitik enorme Preissteigerungen im Energiebereich für die Kremser gegeben“. Gleichzeitig, so wurde moniert, hätten die börsennotierten Konzerne Rekordgewinne gemacht. Die Gaspreise seien zuletzt um rund 75 Prozent (!) gefallen, die Bürger aber mussten im April Erhöhungen um 19 Prozent erleben.

Nach dem Vorbild der Städte Wien und St. Pölten, wo die Preise bereits wieder im Sinkflug seien, müsse das deshalb auch in Krems gelingen.„Preise um zumindest

20 Prozent reduzieren!“„Vertreter der Stadt Krems sollen mit der Betreiberin des Biomassekraftwerks Krems und der EVN Wärme in Kontakt treten, um so rasch wie möglich die Fernwärmepreise an die aktuellen Marktgegebenheiten anzupassen und die Kosten der Fernwärme um zumindest 20 Prozent zu reduzieren“, heißt es im Antrag wörtlich. Gleichzeitig solle, wo sinnvoll und möglich, ein weiterer Ausbau des Biomasse-Nahwärmenetzes in Krems akkordiert und vorangetrieben werden.

Emotional waren die Wortmeldungen in der Debatte. „Was da läuft, ist eine Frechheit, und das sollten wir denen auch zu spüren geben“, meinte etwa Molnar. KLS-Mandatar Wolfgang Mahrer, der im Hintergrund einer der Urheber des Antrags war, stellte fest, dass „die EVN jeden moralischen Anspruch, ein Versorger für die Bürger zu sein, verwirkt hat“.

„Ich bin dabei!“, stimmte auch FPÖ-Gemeinderätin (und Landesrätin) Susanne Rosenkranz in den Chor der Kritiker ein. „Die sinkenden Marktpreise müssen weitergegeben werden. Die EVN ist da nachlässig.“Deutliches Zeichen gefordert: „Es reicht!“Lob für die parteiübergreifende Initiative kam von KLS-Mandatar Niki Lackner. „Ich arbeite gegenüber der EVN-Zentrale. Da spielen sich täglich Dramen ab!“, nahm er auf endlose Warteschlangen verärgerter Bürger vor dem Büro in der Schmidgasse Bezug. Man müsse dem Energieversorger ein deutliches Zeichen schicken: „Es reicht!“

Vor der einstimmigen Verabschiedung des Auftrags zu dringenden Verhandlungen gab es noch einen Kritikpunkt: ÖVP-Mandatar Patrick Mitmasser bemängelte, dass er weder als Umweltgemeinderat noch als Experte im Energiebereich in den Antrag eingebunden war.