Seit heute gelten die verschärften Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Coronavirus. Bis zu einem Mitarbeiter der EVN, der heute Vormittag in Langenlois von Haus zu Haus ging, an den Türen klopfte und die Bewohner bat, den Zählerstand ablesen zu dürfen, ist das wohl nicht vorgedrungen. "Ich rege mich ja nicht gerne öffentlich über diverse Vorgehensweisen auf. Aber wenn am ersten Tag nach solch drastischen Maßnahmen ein Herr von der EVN vor der Tür steht, um den Zählerstand abzulesen, dann frag' ich mich schon, ob hier noch alle richtig ticken", lautete nur einer von mehreren verärgerten Facebook-Kommentaren von Betroffenen zu dem Vorgehen.

Bei der EVN bedauert man die Aktion und spricht von einem Fehler: "Es tut uns Leid, das hätte nicht so sein sollen. Ab morgen passiert das sicher nicht mehr", sagt Pressesprecher Stefan Zach.