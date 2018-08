Ernst Trautsamwieser (61), der die Polytechnische Schule Krems seit dem Schuljahr 2010/2011 geleitet hatte, ist seit Kurzem im Ruhestand. Neuer Schulleiter wird Martin Müllner (34) aus Mautern, der Trautsamwieser wegen längeren Krankenstandes im vergangenen Schuljahr bereits als Schulleiter vertreten hat.

Ernst Trautsamwieser wurde 1957 in Weißenkirchen geboren. Nach einigen Jahren als „Offizier auf Zeit“ absolvierte er beim Bundesheer als Berufsweiterbildung die PÄDAK in Krems und kam nach einigen Dienstjahren in Waldviertler Schulen an die Hauptschule Spitz.

Da die Polytechnische Schule in Spitz 2006 geschlossen wurde, ging er an die Polytechnische Schule Krems, die er seit dem Schuljahr 2010/11 leitete. Zu seinen Verdiensten zählen auch die „Niederösterreichischen Wasserjugendspiele“, die er vor 25 Jahren eingeführt hat und bei denen in Niederösterreich bisher circa 200.000 Schüler mitgemacht haben.

NÖN: Sie hatten ja zuletzt immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Wie geht es Ihnen gesundheitlich?

Ernst Trautsamwieser: Ich hatte 1984 einen schweren Arbeitsunfall - 100 % Fremdverschulden, damals schaffte ich es sogar auf die Titelseite der NÖN, weil Gilbert Weisbier, heute Kurier, ein Augenzeuge war und die Kamera dabei hatte. An den Folgen leide ich leider noch immer und war daher in den letzten Jahren mehrmals länger wegen Nachbehandlungen auch im Krankenstand. Da ich mit 1. Februar 2019 ohnehin das Pensionsalter - „Hacklerregelung neu“ - erreicht hätte, suchte ich um Versetzung in den Ruhestand wegen des Arbeitsunfalles an, was mir schließlich auch problemlos genehmigt wurde. So bin ich seit 1. August Pensionist. Auch in den nächsten Monaten werde ich wieder Nachbehandlungen haben, unter anderem vermutlich auch eine Knieoperation.

Wie sieht Ihre Bilanz über Ihre Zeit an der Polytechnischen Schule Krems aus? Was waren die Herausforderungen?

Die größte Herausforderung war gleich am Anfang meiner Leitertätigkeit die Übersiedlung ins neue Schulzentrum, wo wir durch eine überhöhte Schulumlage viele Schüler verloren haben. Erst unter Bürgermeister Resch wurde diese Schulumlage auf ein erträgliches Maß reduziert, die Nachwirkungen sind aber trotzdem noch spürbar.

Worauf sind Sie stolz?

Besonders stolz bin ich darauf, dass wir als kleine PTS in diesen Jahren insgesamt fünfmal in einem Poly-Bundesfinale standen - 4 x Bau, 1 x Fußball - und auch sonst hervorragende Leistungen bei den Polybewerben gezeigt haben, was die gute Qualität der PTS Krems beweist. Gerade in Zeiten des Facharbeitermangels ist diese Qualität notwendig, und ich würde mir wünschen, dass wieder mehr Jugendliche die PTS besuchen, da die PTS der Schultyp ist, der am besten auf eine Lehre vorbereitet und durch den sofortigen Beginn der Lehre nach der Schulpflicht auch große finanzielle Vorteile bringt. Beispiel: 2 Mädchen, beide 19 Jahre alt, eines besuchte die PTS und machte anschließend die Lehre zur Steuerassistentin beim Finanzamt Krems, die andere die Handelsschule und anschließend die gleiche Lehre, bei ihr war zwar die Lehre wegen der Handelsschule ein Jahr kürzer, trotzdem hat das Mädchen aus der PTS mit 19 Jahren knapp 37.000 Euro mehr verdient als das Mädchen mit der Handelsschule.

Haben Sie Pläne, für deren Verwirklichung Sie jetzt in der Pension mehr Zeit haben?

In der Pension werde ich meine kleine Fischteichanlage am Seiber in Weißenkirchen fertigstellen, an der ich seit 40 Jahren arbeite, mit meiner Frau Reisen unternehmen und bei den Niederösterreichischen Wasserjugendspielen, die ich vor 25 Jahren eingeführt habe und bei denen in Niederösterreich circa 200.000 Schüler bisher mitgemacht haben, weiter hilfreich sein und als Stationsleiter aushelfen.