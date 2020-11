Der in Gföhl lebende Aktivist Georg Jachan hat von der Stadtgemeinde aus schon über 100 Lkw voll Hilfsgüter auf den Balkan, nach Rumänien, in die Ukraine oder nach Nahost geschickt. Ziel des nun beladenen 40-Tonnen-Lkws ist die griechische Insel Lesbos.

privat Georg Jachan: Unermüdlicher Organisator zahlreicher Hilfsorganisationen.

Jachan hat dort mit Ex-Familienministerin Andrea Kdolsky und Markus Golla (Studiengangsleiter für Gesundheits- und Krankenpflege am IMC Krems) ein Hilfsprojekt für die Menschen im Flüchtlingslager Moria ins Leben gerufen (die NÖN berichtete).

Kostbare Fracht rasch verladen

Am 7. November wurden 1.000 Bananenkartons mit warmer Bekleidung, Schuhen und Decken sowie 3,5 Tonnen Müsliriegel, 20 neue Rollstühle, 50 Kinderwägen und Windeln nach neun Stunden Arbeit für den Transport fertig gemacht.

„Wir bedanken uns bei allen Spendern und Unterstützern sehr herzlich!“, ist Jachan dankbar. Besonders hebt er den Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer hervor: „Ohne unsere treuen Helfer, wie Miriam, Friederike und Hannes Sommer, Jürgen Wolf samt Familie und Gerald Schödl wäre das Beladen eines 40-Tonners in so kurzer Zeit nicht möglich gewesen.“

"Schicken, was gebraucht wird!"

Die vielen Helfer wurden von Andrea Kdolsky bei den Ladetätigkeiten in Gföhl unterstützt. Das Helfer-Trio Jachan-Kdolsky-Golla arbeitet mit der NGO (Nicht-Regierungs-Organisation) "Home for All“ zusammen und hört gezielt auf das Feedback aus dem Moria-Lager. „Wir schicken nur das, was gebraucht wird. Alles kommt an.“, so die Organisatoren. Alsbald werden die drei Helfer mit Bernd Nawrata und einem Ärzteteam wieder nach Lesbos fliegen, um direkt im Lager zu helfen.

Viele Vorschriften zu beachten

Mit den Hilfsgütern aus Gföhl werden im Moria-Camp unter anderem seit Monaten 15 Familien aus dem Kongo versorgt. Besonders herausfordernd war es, die behördlichen Sicherheitsauflagen hinsichtlich COVID-19 einzuhalten. Laut Jachan wurden die Vorschriften auf Punkt und Beistrich ausgeführt, damit es beim Transport keine Probleme gibt. Besonders streng wird aktuell die griechische Grenze kontrolliert – zum einen aufgrund der Schlepper-Thematik, zum anderen wegen der Coronavirus-Pandemie.

Hilfsgüter schon unterwegs

Der 40-Tonnen-Lkw ist bereits unterwegs: Von Gföhl fuhr der Brummi nach Venedig, von wo es aus mit der Fähre weiter nach in die griechische Hauptstadt Athen geht. Nächste Station ist ein Zwischenlager in Piräus und dann folgt die letzte Übersetzung mit der Fähre nach Mytilini auf Lesbos. Der Transport wurde von der Kremser Firma brantner kostenlos unterstützt.

Weitere Spenden erbeten

Da das Projekt „Vergessene Menschen auf Lesbos“ fortgeführt und demnächst der nächste Lkw auf den Weg geschickt werden soll, werden weiterhin Spenden und Hilfe benötigt.

Spendenkonto: AT75 3501 8000 0001 0900 lautend auf „Bauern helfen Bauern – Salzburg“ – Kennwort „Moria-Hilfe Georg Jachan“.