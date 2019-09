Mehr Räume, mehr Klassen, mehr zweisprachiger Unterricht: Die „International School Krems“ (ISK) ist auf Wachstumskurs.

„Wir führen in diesem Schuljahr 72 Schüler und erstmals vier Klassen“, erzählt Bianca Brantner, Geschäftsführerin der katholischen Privatvolksschule. Neben zwei mehrstufigen 1./2. Klassen gibt es je eine separate 3. und 4. Klasse. Begonnen hatte die International School Krems im Herbst 2016 mit 21 Kindern.

Johann Lechner Hatten Spaß beim „Probelesen“ in ihrer neuen Schulbibliothek: Magdalena Sax, Marie Brantner und Jakob Pröll.

Auch räumlich hat sich einiges getan: Die ISK, die auf dem Gelände der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien-Krems in der Mitterau untergebracht ist, verfügt nun über einen zusätzlichen Trakt und einen neuen Eingang direkt an der Rechten Kremszeile. Möglich wurde das durch den Umbau von KPH-Räumlichkeiten, der im Sommer 2018 begann und heuer im Sommer fertiggestellt wurde.

Der neue Trakt beherbergt unter anderem Direktion und Lehrerzimmer, in den frei gewordenen Räumen im alten Trakt ist eine Bibliothek entstanden, gesponsert von der IMC-Fachhochschule Krems, die zu den Gesellschaftern der Privatschule zählt. „Die Bibliothek ist mit deutschen und englischen Büchern bestückt“, berichtet Brantner. Auch ein Ruheraum wurde geschaffen, in den sich die Schüler der Ganztagsschule in der Mittagspause zurückziehen können.

Noch mehr bilingualer Unterricht

Ebenfalls neu: „Wir haben erstmals vier Native Speaker“, betont Brantner. Das bedeute, dass jede der vier Klassen über eine englischsprachige Lehrperson verfügt und noch mehr als bisher bilingual unterrichtet wird. Auch bei der Morgen- und Mittagsbetreuung kommen die „Native Speaker“ zum Einsatz. Ziel ist, dass die Kinder auf natürliche Weise beide Sprachen erlernen. Hohen Stellenwert hat in der ISK auch die Ablegung der „Cambridge Certificates“.

Hinsichtlich des angestrebten Öffentlichkeitsrechts ist die ISK laut Brantner „auf einem guten Weg“. Erstmals hat die NÖ Bildungsdirektion dieses nicht nur rückwirkend für ein Schuljahr, sondern bis 2020/21 genehmigt – was den Eltern Bürokratie beim Bewilligen des „häuslichen Unterrichts“ erspart.

Was die seit Längerem geplante weiterführende Schule nach der Volksschule betrifft, so soll laut Brantner schon demnächst eine Entscheidung fallen.