„Schwarzbau“? Kremser Stadtrat erstattet Anzeige

Wie breit darf eine Fahrbahn sein? Darüber ist in den vergangenen Tagen eine angeregte Debatte entbrannt. Streitpunkt: Die kürzlich umgebaute Kreuzung der Schillerstraße mit der Kaiser-Friedrich-Straße, wo die Fahrbahn jetzt nur noch knapp über fünf Meter breit ist. Die ausführende Baufirma musste an der neuen Engstelle bereits in den ersten Tagen nach dem Umbau abgefahrene Randsteine instandsetzen.

FPÖ-Stadtrat Martin Zöhrer spricht von einem „Schwarzbau“ ohne Bewilligung der Baubehörde, weswegen er Anfang der Woche bei dieser und der Straßenpolizei Anzeige einbrachte. Er ist der Meinung, dass die Fahrbahnbreite unter den aktuellen Gegebenheiten mindestens 6,50 Meter und auch bei einer angedachten Reduktion des Geschwindigkeitslimits zumindest 6,25 Meter betragen müsste und verweist auf die Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen, dem rechtsverbindlichen Regelbuch für Straßenplaner. Zöhrer unterstellt Verkehrsstadtrat Peter Molnar (SPÖ) nicht zum ersten Mal einen Alleingang und verlangt: „Der Bürgermeister muss ihn jetzt endlich zurückpfeifen!“

Molnar reagiert auf diese Forderung gelassen: „Mich braucht niemand zurückpfeifen. Als Immobilien-Fachmann beurteilt Martin Zöhrer die Sache nicht ganz richtig.“ Auf die Seite des Freiheitlichen schlägt sich die ÖVP, die in Person von Stadtrat Martin Sedelmaier ebenfalls der Meinung ist, „dass dieser Maßnahme die rechtliche Grundlage“ fehle. Anders sieht man das beim Planungsbüro Schneider Consult, das eine Fahrbahnbreite von fünf Meter für die von Molnar angedachte Fahrradstraße (die NÖN berichtete) als rechtskonform erachtet. Magistratsdirektor Karl Hallbauer betonte indes, dass die Sache zur Überprüfung bei seiner Behörde aufliege.

Die Schillerstraße soll noch im Herbst völlig vom Durchzugsverkehr befreit und für Radfahrer attraktiviert werden. Verkehrsstadrat Molnar kündigte vor rund einer Woche eine Verordnung für eine Fahrradstraße an, ruderte inzwischen aber zurück: „Den Begriff hätte ich nicht verwenden dürfen, es muss keine Fahrradstraße sein, um eine Verkehrsberuhigung zu erwirken.“ Sicher ist, dass sich auch der Gemeinderat in seiner Sitzung Ende dieses Monats mit der Causa befassen wird.