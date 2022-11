Krems: Viele Schäden an Verkehrsschildern

Zigtausende Euro an Schaden entstehen der Stadt Krems durch Unfälle, bei denen Straßenschilder oder Verkehrsleitsysteme umgefahren werden.

Zuletzt häuften sich seit dem Frühjahr solche Fälle massiv. Nicht selten gehen sie mit dem spurlosen Verschwinden der Verursacher einher. Dieses Verhalten entspricht aber dem Delikt der Fahrerflucht.

„Verkehrsschilder und Laternen werden immer öfter in der Stadt Krems umgefahren, angefahren oder in einer anderen Form beschädigt“, bedauerte man seitens der Pressestelle des Magistrats. „Die meisten Menschen melden ihre verursachten Schäden in der Stadt leider nicht. Jährlich entstehen der Allgemeinheit so jedoch erhebliche Kosten.“

Man bitte alle Bewohner und Besucher der Stadt, von ihnen verursachte Schäden zu melden, „die ja passieren können und einfach ein Fall für die Versicherung sind“. Auch Menschen in der beobachtenden Rolle sind aufgerufen, Schadensfälle zu melden.

So wie in anderen Fällen, in denen Schäden auffallen, kann man sich der Internet-Adresse www.krems.at/schau-auf-krems bedienen oder direkt im Magistrat ( 02732/ 801, buergerservice@krems.gv.at ) melden. „Diese Plattform auf der Homepage der Stadt bietet Platz für Schadenmeldungen und für alles, was im öffentlichen Raum der Stadt Krems verbessert werden kann – von Schlaglöchern über defekte Einrichtungen zu sonstigen Anliegen“, lädt die Stadt ein. „Meldungen werden direkt und unkompliziert an die zuständigen Stellen übermittelt.“

