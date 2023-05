Laura und Anna pilotieren jetzt schwere Brummer der Feuerwehr Krems

Anna (20) und Laura (19) Wimmer sind zwei Schwestern, die seit ihrer Jugend bei der Feuerwehr im aktiven Dienst stehen. Sie sind die ersten beiden Frauen bei der Feuerwehr Krems, die die Einsatzfahrberechtigung für die "klassischen" Feuerwehrfahrzeuge, also sämtliche Tank- und Hilfeleistungsfahrzeuge, erworben haben.

FF-Karriere mit 15 Jahren begonnen

Die Karriere bei der Feuerwehr begann für die beiden jungen Frauen in der Feuerwehrjugend. Mit 15 Jahren wurden sie in den aktiven Dienst übernommen und nach der Basisausbildung in den Einsatzdienst aufgenommen. Hier sammelten sie in den letzten Jahren bei buchstäblich Hunderten von Hilfeleistungen wertvolle Einsatzerfahrung.

„Qualität der Ausbildung entscheidend!“

Der nächste Schritt auf der Ausbildungsleiter war die Fahrausbildung. Die mehrmonatige Ausbildung gipfelte in einer Prüfung durch den Fahrmeister. Kommandant Gerhard Urschler ist es wichtig, dass die Fahrausbildung als wichtiger Schritt im Ausbildungsprogramm insbesondere für junge Mitglieder geöffnet bleibt: „Das Alter ist nicht ausschlaggebend, die Qualität der Ausbildung ist entscheidend!“

Wache-Kommandant als stolzer Papa

Einer ist besonders stolz: der Kommandant der Hauptwache, Mario Wimmer. Dass seine Mädels nun alle Fahrzeuge der Hauptwache mit Ausnahme der Drehleiter und des schweren Kranes lenken dürfen, freut ihn natürlich. Auf die Frage, ob seine Töchter wohl eines Tages auch das ganz schwere Gerät dirigieren lernen werden, meint er mit dem Brustton der Überzeugung: „Ganz sicher. Das kommt garantiert auch noch!“

Dürfen jetzt bei fast allen Fahrzeugen der FF Krems ans Steuer: die ehrgeizigen Feuerwehrfrauen Anna und Laura Wimmer. Foto: FF Krems

