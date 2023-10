Krems: Mehr Stadtbusse auf Verbindung in den Gewerbepark

Mit dem Winterfahrplan gibt es eine wesentliche Verbesserung für die Nutzer der Stadtbus-Linie 7 in den Gewerbepark. Ab Dezember verkehrt der Bus stündlich in den Gewerbepark.

38 Prozent mehr Fahrgäste im ersten Halbjahr

In der Sitzung am 24. Oktober wurde dieser Beschluss so wie alle anderen dieses Abends einstimmig gefasst. Statt im Zweistundentakt ist der gelbe Bus ab 10. Dezember stündlich in den Industrie- und Gewerbepark im Osten der Stadt unterwegs. Damit trägt die Stadt der deutlich gestiegenen Nachfrage Rechnung: Mit 20.400 Fahrgästen betrug die Steigerung im ersten Halbjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr 38 Prozent.

Ergänzung mit E-Citybussen ist angedacht

Stadtrat Peter Molnar ist überzeugt, dass sowohl Kunden des Gewerbeparks als auch die Beschäftigten der Gewerbe- und Industriebetriebe vom zusätzlichen Angebot profitieren werden. „Die sieben Stadtbuslinien entwickelten sich zu einem richtigen Erfolgsprojekt. In den nächsten Jahren planen wir weitere Taktverdichtungen und -ausweitungen, und in Zukunft sollen die Stadtbusse auch mit E-City-Bussen ergänzt werden“, kündigt Molnar an.

Verkehrsmittel steuert auf neuen Rekord zu

„Die Fahrgastzahlen bedeuten, dass rechnerisch gesehen alle Kremser Bürger mit Hauptwohnsitz im ersten Halbjahr 13-mal den Stadtbus nutzten, und somit zehntausende Autofahrten innerhalb der Stadt eingespart wurden.“ Vor allem die Linien 1 und 4 legten deutlich zu. Rund 30 Prozent fuhren mit der Linie 3. Ziel ist es, Ende des Jahres mit rund 600.000 Fahrgästen ein neues Rekordergebnis in Krems zu erreichen.

Klar sei auch, dass durch die aktuellen Neuansiedlungen und Betriebsausweitungen im Gewerbepark Krems-Ost auch immer mehr Beschäftigte und Kunden - neben einer guten Fahrradanbindung über die soeben fertiggestellte Neustifter Brücke über die Krems - eine gute Taktverbindung des öffentlichen Verkehrs zum Kremser Bahnhof benötigen würden.