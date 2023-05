Krems: 14 Millionen sollen Sicherheitslücke auf B 37 schließen

Mehr als drei Jahre lang wurde geplant. Aber jetzt steht der Fahrplan für den Sicherheitsausbau der B 37 zwischen der Abfahrt Krems-Nord und Gneixendorf-Süd.

Rund 25.000 Fahrzeuge pro Tag!

Landeshauptfrau-Stv. Udo Landbauer, Landtagsabgeordneter Josef Edlinger und Bürgermeister Reinhard Resch präsentierten gemeinsam mit dem stellvertretenden Straßenbaudirektor Rainer Irschik das Vorhaben. Die Erhöhung der Verkehrssicherheit steht im Zentrum. So wird es auf dem von täglich rund 25.000 Fahrzeugen frequentierten Abschnitt nicht nur eine durchgehende Fahrbahntrennung und eine Verbreiterung der Fahrspuren geben. Auch die Kreuzung beim Schnitzel Drive in wird komplett neu – und vor allem niveaufrei – gestaltet. Dort muss unter anderem eine neue Brücke errichtet werden.

„Verkehr sicherer und flüssiger“

Landbauer wies darauf hin, dass es zwischen 2012 und 2021 in diesem nur 1,4 Kilometer langen Bereich 31 Unfälle mit 35 Verletzten (davon drei schwer) und einem Toten gegeben habe. „Mit den Maßnahmen erreichen wir, dass der Verkehr sicherer und flüssiger wird.“ Neue Rampen sind ebenso geplant wie der Bau von Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen. Die neue Brücke bekommt auch einen Übergang für Fußgänger. Für die Arbeiten, für die keine Umweltverträglichkeitsprüfung nötig sei, die aber im Natura 2000-Gebiet erfolgen, sei mit einer Dauer von zwei Jahren zu rechnen.

Operation an der „Hauptschlagader“

Edlinger bezeichnete die Bundesstraße 37 als „Hauptschlagader“ weil wichtigste Anbindung des Waldviertels an den Zentralraum. Er verwies darauf, dass im Zuge der B 37 aktuell auch in Rastenfeld gebaut werde. Die Entschärfung der Reitterner Kreuzung (die NÖN berichtete) sei im Planungsstadium, und danach gelte es noch, die Kreuzung der B 37 mit der B 38 (Böhmerwaldstraße) in Rastenfeld umzugestalten. „Diese Verbindung ist auch für die Wirtschaft und den öffentlichen Verkehr (Busverbindungen, Anm.) wichtig“, meinte der Abgeordnete.

Ampelprovisorium bald Geschichte

„Es ist ein Ende des 35 Jahre bestehenden Ampelprovisoriums in Sicht“, freute sich der Kremser Stadtchef. „Der tägliche Stau ist eine große Belastung für die Bewohner des Stadtteils Gneixendorf.“ Die Stadt steuere zu den Kosten rund 600.000 Euro bei. Als „wichtige Maßnahme für die Menschen“ bezeichnete Resch die Errichtung einer 570 Meter langen Lärmschutzwand, die eine deutliche Hebung der Lebensqualität mit sich bringe.

Bauarbeiten 2025 bis 2027

Als „bestmögliche Lösung nach rund drei Jahre langen Überlegungen“ bezeichnete Irschik den nun feststehenden Plan. Noch 2023 solle die Einreichung des Vorhabens erfolgen. Nach den zu erwartenden Prüfungen der Materie sei mit den Bauarbeiten von 2025 bis 2027 zu rechnen. Er verwies darauf, dass auch die Entwässerungseinrichtungen modernisiert bzw. erneuert werden. Eine Sperre der B 37 werde vermieden, man wolle mit zeitweiligen Beeinträchtigungen des Verkehrs (Sperren einzelner Fahrspuren, …) das Auslangen finden.

Bequem und sicher: So wird die aktuell mittels Ampel geregelte Auf- und Abfahrt Gneixendorf-Süd künftig aussehen. Foto: Visualisierung: Geoconsult

