Hält Schülerzug nicht mehr?

In den drei Gemeinden Hadersdorf, Grafenegg und Straß gehen derzeit die Wogen der Empörung durch die Decke: Weil ab dem Winterfahrplan (gültig ab 11. Dezember) die Schülerzüge mit Abfahrt um 7.03 von Etsdorf-Straß Richtung Krems, sowie der um 13.43 in Krems abfahrende Zug Richtung Wien in Etsdorf-Straß nicht mehr halten sollen, regt sich jetzt der Widerstand.

Auswirkungen wären gravierend

Die Auswirkungen wären gravierend: Beim Frühzug müssten die Schüler auf den Zug um 6.33 Uhr ab Etsdorf-Straß Richtung Krems ausweichen, um rechtzeitig in den Unterricht zu kommen, oder den wesentlich weiteren Weg zum Bahnhof Hadersdorf auf sich nehmen – entlang einer stark befahrenen Straße. Ein Durchfahren des Nachmittagszuges mit Abfahrt um 13.43 Uhr in Krems würde für die Schüler bedeuten, dass sie erst den Zug um 14.52 Uhr (!) ab Krems nehmen könnten – oder wieder am Bahnhof Hadersdorf aussteigen müssten.

Rasche Reaktionen der Ortschefs

Die Bürgermeister der drei betroffenen Gemeinden haben bereits reagiert: Heinrich Becker, Gemeindechef von Hadersdorf-Kammern, hat unverzüglich mit dem Büro von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner Kontakt aufgenommen und um Hilfe gebeten. Grafeneggs Bürgermeister Manfred Denk will zunächst – weil von den ÖBB noch keine offizielle Meldung eingetroffen ist – abklären, ob es sich um ein Gerücht, oder eine Tatsache handelt: Es sei schon in der Vergangenheit vorgekommen, dass Fahrplanauskünfte nicht endgültig waren. Bürgermeister Martin Leuthner von Straß hat sich ebenfalls hilfesuchend an das Land NÖ gewendet.

ÖBB will noch „abstimmen“

ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif teilte auf Anfrage mit, dass der Winterfahrplan noch in Abstimmung sei, und daher noch keine verbindlichen Aussagen möglich seien.