Beute leicht zu bekommen

Bei den Taten handelt es sich in allen Fällen um Einschleichdiebstähle, weil die Täter keine Gewalt anwendeten, um an ihre Beute zu kommen. Sie schlugen sozusagen nur dort zu, „wo es leicht ging“. Bei allen sechs Delikten, die bei der Polizei angezeigt wurden, wurden Fahrräder gestohlen.

Kaum Hindernisse für Täter

Bei einigen Diebstählen ließen die ungebetenen Gäste zusätzlich einen Winkelschleifer, einen Rasenmäher, einen Rasentrimmer und einen Staubsauger mitgehen. Die Gegenstände wurden überall dort entwendet, wo die Täter nur einen Gartenzaun oder ein offenes Garagentor überwinden mussten. Schlösser wurden in keinem Fall aufgebrochen.

Teure Fahrräder ignoriert

„Kurios ist, dass in einigen Fällen wesentlich teurere, am selben Ort abgestellte Fahrräder stehen blieben und ältere Modelle gestohlen wurden“, rätselt man auf Seiten der Ermittler. „Der Wert der Beute beträgt daher auch nur einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.“ Dennoch sorgten die Vorfälle, die rasch die Runde machten, in Gföhl für Beunruhigung.

Informationen erbeten

Infos aus der Bevölkerung über verdächtige Beobachtungen in der betreffenden Nacht von Sonntag auf Montag sind an die Polizeiinspektion Gföhl, 059133/3441, oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.