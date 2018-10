In einer stimmungsvollen Feier wurde am Montag, 1. 10., im Rathaus Stein der Ehrenring an Karl Fakler und Gottfried Wieland verliehen.

Geehrte haben viele Gemeinsamkeiten

Bürgermeister Reinhard Resch und sein ehemaliger Vize (und nunmehriger AMS-Chef) Erwin Kirschenhofer hielten die Laudatio in Form einer Doppel-Conference. Die neuen Ehrenringträger sind politisch total verschieden orientiert.

Dennoch fanden sich in ihrer Würdigung zahlreiche Gemeinsamkeiten. Die größte ist wohl ihr über das „übliche“ Maß hinausgehende Engagement für Vorhaben und Projekte in der Stadt Krems.

Großes Engagement zum Wohl der Stadt

Der Kremser Karl Fakler war zuletzt seit 2007 Leiter des AMS NÖ und konnte bei Arbeitsmarkt-Projekten (etwa der Lehrstelleninitiative 2002 und der Aktion „Null-Jugendarbeitslosigkeit“) große Summen für Krems flüssig machen. Nicht zuletzt unterstützte er auch die Entwicklung der Kremser AMS-Geschäftsstelle nachhaltig.

Der Senftenberger Gottfried Wieland setzte als Obmann der Kremser Wirtschaftskammer durch 19 Jahre hindurch (!) wichtige Akzente, war viele Jahre lang Innungsmeister der blau-gelben Tischler und steht sowohl als Unternehmer wie auch als WIFI-Kurator nach wie vor voll im Geschehen.

