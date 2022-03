Mordversuch mit Praline: Bestreben nach Wiederaufnahme

Zum Strafverfahren um den Mordversuch am ehemaligen Spitzer Bürgermeister Hannes Hirtzberger, der im Februar 2008 mit einer mit Strychnin versetzten Praline vergiftet worden ist, gibt es einmal mehr ein Bestreben nach Wiederaufnahme. Ein entsprechender Antrag sei von einem Drei-Richter-Senat des Landesgerichts Krems abgewiesen worden, teilte Gerichtssprecher Ferdinand Schuster am Montagabend auf Anfrage mit. Nach einer Beschwerde sei nun das Oberlandesgericht Wien am Zug.

