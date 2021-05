„Seit ich mich erinnern kann, haben wir die NÖN, früher ,Kremser Zeitung‘ im Abo“, erzählt der Winzer Michael Schweighofer, 73, aus Oberloiben, Gemeinde Dürnstein. Seit Kurzem hat er den Beweis, dass die Familie der Zeitung schon seit mehreren Generationen die Treue hält.

Beim Umräumen anlässlich einer Übersiedlung in die sogenannte „Ausnahme“ fiel dem Mann ein Beleg aus dem Dezember 1929 in die Hände, der beweist, dass sein Vater Michael (damals 25 Jahre alt) den Kaufpreis von drei Schilling für das erste Vierteljahr 1930 eingezahlt hatte. Es wäre aber gut möglich, dass die Zeitung auch schon im Jahr oder in den Jahren davor am Wachauer Weinbaubetrieb gelesen wurde …

„Vermutlich haben wir die Zeitung seither regelmäßig“, vermutet Schweighofer, der sich bei der Familiengeschichte auch als Hobbyhistoriker betätigt. „Bis 1893 zurück konnte ich unsere Vorfahren, unter anderem durch Grundbucheinträge, herausfinden.“

1830 sei die Familie von Unter- nach Oberloiben gekommen und habe hier Weinbau betrieben. Großvater und Vater Schweighofers trugen den gleichen Vornamen, und mittlerweise ist bereits Michael jun. (geb. 1980), eines von vier Kindern des nunmehrigen Seniors, am Betrieb. Neben Weinbau gibt es bei den Schweighofers auch Fremdenzimmer und ein erst vor wenigen Jahren aufwendig umgebautes Heurigenlokal.

Und die NÖN darf auch heute keine Woche fehlen …