„Tolle“ Tage im lustigen Lois

Das Narrentreiben ist auch im Bezirk Krems fester Bestandteil des kulturellen Repertoires. Besonders bunt wird es kommende Woche in Langenlois zugehen. Erholen muss man sich bereits wieder in der Gemeinde Gedersdorf. Dort fand der traditionelle Faschingsumzug bereits an diesem Sonntag in Theiß statt.

LALO – närrische Stunden für den guten Zweck

„Uns gibt es seit rund 30 Jahren“, erklärt Wolfgang Schwarz von der Langenloiser Faschingsgilde LALO. „Bis auf die letzten beiden Jahre spielen wir immer am Holzplatz in Langenlois bei freiem Eintritt und vor rund 1.000 Zuschauern!“ Am Faschingsdienstag, dem 21.Februar, serviert die Narrentruppe wieder ein „Kabarettprogramm der Spitzenklasse, mit freizügigen Parodien und guter Unterhaltung am laufenden Band“. Thematisch konzentriert sich das Programm auf die Highlights dieses ereignisreichen Jahres. Ganz im Stil der Chaosgruppe kommen alle dran, die in den vergangenen Monaten „auffällig“ geworden sind.

Wie zum Beispiel „Die Drei von der Tankstelle“, die „ein bisserl aus ihrem Leben plaudern“ und dabei so manches schräge Geheimnis dieser Stadt lüften. Außerdem wird man auf einen Ausflug in die Tiroler Berge entführt, wo bei einem fatalen Junggesellenabschied einiges durcheinandergerät.

Neben dem Ziel, ihre Besucher einige Stunden den Alltag vergessen zu lassen, hat sich die LALO-Faschingsgilde ein edles Ziel gesetzt, das sie von vielen anderen unterscheidet: Sie wollen nicht nur unterhalten, sondern auch helfen! So kommt der gesamte Erlös unschuldig in Not geratenen Menschen der Stadtgemeinde Langenlois und gemeinnützigen Vereinen, deren oberstes Ziel das Helfen ist, zugute. So konnten in den letzten Jahren bereits knapp 25.000 Euro an Spenden in der Gemeinde wirken.

Dies zeugt von erfolgreich gestählten Lachmuskeln über die Jahre. Was ist das Erfolgsrezept dahinter? Laut eigenen Angaben ein simples: „Spitze Ohren, Klatsch und Tratsch, lose Mäuler, einige Krügel Bier und ein paar Liter Wein.“ In der Vorbereitung treffen sich die kühnen Kleinkünstler in feucht-fröhlicher Runde, reden kreuz und quer und notieren das Wichtigste. Aus diesen Veltliner-getränkten Vermerken wird abschließend in der beflügelnden Abgeschiedenheit des Waldviertels ein seriöses Spaßprogramm zusammengestellt.

Auch Zöbing bietet den Narren eine große Bühne

Der Jahreszeit entsprechend, mischen sich die ortsansässigen Vereine, Geschäftsleute und Faschingsfreunde am Faschingssamstag zu einem bunten Haufen. Insgesamt werden knapp 30 Gruppen teilnehmen.

Doch hier ist einiges anders: Gleich einer Theateraufführung beginnt der Umzug auf einer Bühne mit einem großen Vorhang. Gemeinsam mit dem Publikum, einem Moderator und unter professioneller Musikbeschallung werden die Gruppen dabei im wahrsten Sinn des Wortes vor den Vorhang geholt.

Anschließend zieht man etwa 900 Meter weit zur zweiten Bühne, wobei sieben Versorgungsstellen allfällig auftretenden akuten Hunger und Durst der Gäste bestens zu stillen vermögen. Außerdem kommt auch in Zöbing der gesamte Erlös karitativen Zwecken zu.

