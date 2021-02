„Humor ist, wenn man trotzdem lacht“, sagen sich die Aktivisten der LALO-Faschingsgilde. Sie müssen zum ersten Mal in der 31-jährigen LALO-Geschichte die Faschingdienstag-Show auf dem Holzplatz absagen, haben sich aber dennoch so ihre Gedanken zum Geschehen in Stadt und Land und vor allem zum Lockdown gemacht.

Die „Gmoahackler“ beispielsweise haben im Homeoffice einen Impfstoff gegen Covid entdeckt. Der rasende Reporter Leo Lästig befragt in einer Dokureihe „Ins Land einehorch’n“ die Leute der Region, und es gibt eine Sondersendung aus dem Nachrichtenstudio.

Die LALOisten haben gemeinsam mit Foto- und Filmemacher Robert Herbst keine Mühen gescheut, um die Szenen ins Netz zu bringen: Am 16. Februar sind sie ab 13.30 Uhr online auf der LALO-Facebook-Seite (www.facebook.com/lalofaschinglangenlois) und auf der GemeindeHomepage (www.langenlois.at) unter „Aktuelles“ abrufbar.