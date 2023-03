Gföhl: Mit Guglhupf im Kino

Die Gföhler Lichtspiele feierten den Faschingsausklang mit einer speziellen Filmvorführung: Auf dem Programm stand die deutsche Kriminalkomödie „Guglhupfgeschwader“ von Regisseur Ed Herzog aus dem Jahr 2022. Schauspieler-Größen wie Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Enzi Fuchs strapazierten mit ihren Rollen in der äußerst originellen Geschichte die Lachmuskeln der Kino-Besucher.

Die Lotto-Annahmestelle, in welcher der „Lotto-Otto“ beschossen wird, und ein Hinterwäldler-Laden in Niederkaltenkirchen, in dem ein Molotowcocktail explodiert – das sind nur zwei der skurrilen Tatorte, die das Ermittlerduo Eberhofer-Birkenberger zu untersuchen hat.

Im Eintrittspreis in den Gföhler Kinosaal inkludiert war ein Getränk sowie ein Stück vom süßen und vom pikanten Guglhupf. Besonderen Andrang gab es bei der Verkostung des extra angefertigten „Blunzen-Guglhupfs“. Die Vorstellung war fast bis auf den letzten Platz ausverkauft.

