Überraschungen blieben aus: Immerhin 17 der 18 anwesenden Gemeinderäte wählten am 12. März Christian Geppner (56) zum neuen Gemeindeoberhaupt.

Zuvor hatte sich Vorgänger Hubert Trauner mit einer kurzen Bilanz über seine vierjährige Amtszeit verabschiedet und den Abgang vor allem mit zusätzlichen beruflichen Herausforderungen begründet.

Volles Vertrauen erhielt Andreas Pell (alle 18 Stimmen) bei seinem Einzug (an Geppners Stelle) in den Gemeindevorstand. Als neue Gemeinderätin rückt Annemarie Heller in das Ortsparlament nach. Die von Vizebürgermeisterin Eva Schwaiger angelobte Mandatarin erhöht die Zahl der Frauen auf sechs (von 19).

Die von seinem Vorgänger beschworene „Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg, bei der Sachthemen im Vordergrund stehen“ will Geppner fortsetzen. „Du hast dem Ort ein neues Gesicht gegeben“, lobte er Trauner, um einen Appell an die gemeinsame Arbeit für Weißenkirchen anzuschließen: „Ohne Teamwork geht gar nichts!“

Es solle Diskussionen geben, aber es müsse miteinander gearbeitet werden. Und Geppner in Richtung Wahlkampf 2020: „Wir sollten uns selber anfeuern, unsere Ziele in den Vordergrund stellen, aber nicht den anderen schlecht machen.“