Restplätze an Mittelschule Grafenegg

Zeugnisse mit lauter „Einsern“ sind nicht selbstverständlich. An der Mittelschule Grafenegg in Etsdorf sind allerdings derart gute Zeugnisse nicht die Ausnahme, sondern sehr häufig.

„Wir haben ein gutes Lehrerteam, das es offenbar versteht, die Schüler entsprechend zu motivieren!“, meint Direktor Alois Naber, nach den Ursachen für solche Erfolge befragt. Nicht weniger als sechs Schüler der Etsdorfer Schule konnten mit einem Zeugnis mit lauter „Sehr Gut“ in die Semesterferien gehen. „Und das in schwierigen und herausfordernden Zeiten!“, zeigt sich Naber stolz. Durch intensive und flexible Unterrichtsarbeit entweder im Klassenverband oder am Bildschirm im Homeschooling konnten, so der Direktor weiter, fast alle Herausforderungen gemeistert werden. Das habe hohe Anforderungen an Lehrer und Schüler gleichermaßen gestellt. Der Erfolg spreche aber für sich.

Jetzt freuen sich aber alle Beteiligten auf die wärmeren Monate, in denen unangenehme Schutzvorkehrungen hoffentlich wegfallen können. Derzeit wurde ja wieder die „Präsenzpflicht“ (= Anwesenheitspflicht) an den Schulen angeordnet. Naber hofft, dass es nicht wieder zu unangenehmen Erscheinungen wie Klassenschließungen oder Fernunterricht kommen müsse.

Vorfreude besteht auch auf das nächste Schuljahr, wo sich wieder viele Kinder für die Mittelschule Grafenegg entschieden haben. Anmeldungen für Restplätze sind derzeit noch möglich: 02735/5454.

