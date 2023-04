Kittenberger-Chalets mit „Rosenregen“ eröffnet

Runterkommen, aufatmen und sich aus dem Alltag ausklinken: Die Chalets am Gartensee in Schiltern bei Langenlois wurden mit einem stimmungsvollen Fest am 28. März offiziell durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eröffnet. Für alle geöffnete Chalets mit Garten-Spa tolle Künstler und frühlingshaft blühende Gärten erfreuten die zahlreichen Gäste.

Über 300 Gäste bei Eröffnung

Zu einer feierlichen Eröffnung der Chalets am Gartensee lud Reinhard Kittenberger über 300 Gäste, Freunde und Wegbegleiter ein. Besondere Einblicke in die vier Chalettypen – Landhaus, Villa, Studio und Winzerstöckl – mit privatem Themengarten wurden rund um den beeindruckenden Gartensee präsentiert. Zusätzlich standen die Chalets zur Besichtigung offen, um den Besuchern einen vielfältigen Eindruck des neuen Urlaubsparadieses im Kamptal zu ermöglichen. Für beste Unterhaltung sorgten neben Musik-Ikone Andy Lee Lang mit seinen mitreißenden Songs die talentierten Akrobaten vom „Duo Aquarius“, die mit kunstvollen Darbietungen überraschten.

Rosenregen fiel in Gartensee

Besonders interessant wurde es beim offiziellen Eröffnungsakt, als Reinhard Kittenberger in mitreißenden Worten von seiner Vision des Gartenparadieses erzählte und den Entstehungsweg der Chalets beschrieb, der bereits vor zehn Jahren begann. Nach der feierlichen Segnung von Pfarrer Jazek Zelek interviewte Reinhard Kittenberger die Landeshauptfrau in launiger Manier. Mit dem stimmungsvollen „Rosenregen“ in den Gartensee fand die offizielle Eröffnung ein einzigartiges Finale. Im festlich geschmückten Festzelt fand der Nachmittag einen gemütlichen Ausklang bei kulinarischen Schmankerln, regionalen Weinen und toller Musik von WLB³ feat. S.A.M.

20 Chalets warten auf Gäste

20 außergewöhnliche Chalets mit fantastischen, privaten Themengärten inklusive Gartensauna, Feuerwasserwanne oder heißer Badewanne in vier verschiedenen Kategorien stehen zum Entspannen und Erholen zur Auswahl. So kommt in einem Garten asiatisches Flair auf, in einem anderen toskanische Träume und im nächsten spürt man Wildromantik, wie etwa im Bauerngarten. Die südseitige Lage bietet vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang einen traumhaften 360 Grad-Rundumblick und Ausblick bis zum Voralpenland.

Fokus auf Ruhe und Erholung

Herzstück der Anlage ist der 3.400 m²große, von jedem Chalet separat begehbare Gartensee, der mit glasklarem Wasser für Erfrischung sorgt. Der Fokus liegt auf Ruhe und Erholung. Allgegenwärtig ist die Gastfreundschaft von Erlebnisgärtner Reinhard Kittenberger und seinem Team. Ein frischer saisonaler Blumenstrauß begrüßt die Gäste bei der Ankunft im Chalet, im Frühstückskorb, der jeden Morgen auf Wunsch ins Chalet gebracht wird, findet sich immer ein saisonales Extra – oft auch aus dem privaten Gemüsegarten Kittenbergers. Der umtriebige Erlebnisgärtner nimmt sich für seine Gäste immer für einen kleinen Gartenplausch Zeit.

Erlebnisgärten noch attraktiver

Die Gesamtfläche des Areals beträgt 30.000 m², davon wurden effektiv 1.500 m² mit Gebäuden verbaut, weitere 1.900 m² durch Schotterflächen, Terrassen und Dachvorsprüngen versiegelt. Auf 3.500 m² entstand der glasklare Gartensee (Naturbiotop für Mensch und Tier), der rein ökologisch ist. Auf einer Fläche von rund 6.000 m² erblühen verschiedenste Themengärten in unterschiedlichen Stilrichtungen. Insgesamt 393 Bäume, 900 Heckenpflanzen, 1.500 Sträucher, 30.000 Blütenstauden und 39.000 Blumenzwiebeln sowie 7.000 m² Rollrasen erfreuen die Gäste nun in der Chalet-Anlage mit ihrer Pracht. Die umgebende Fläche von über 1 ha ist ein bestehender Wald, der mit 500 Bäumen neu aufgeforstet wurde. Der Rest der umgebenden Natur wird vom Kittenberger-Team sanft und ökologisch gepflegt.

Großen Wert auf Ökologie gelegt

Bei der Bauweise der Häuser wurde hoher Wert auf Ökologie und Nachhaltigkeit besonderen gelegt. Die Partnerfirmen kommen alle aus der nächsten Umgebung und die Häuser wurden aus heimischem Massivholz gebaut. Die begrünten Dächer und viele andere ökologische Baumaterialien waren ein großes Anliegen von Kittenbergers. Zusätzlich wurde eigens für das Chalet-Projekt eine Photovoltaikanlage errichtet. Für die Gartenbewässerung und die Versorgung des Naturbadeteiches dient die hauseigene Brunnenanlage sowie ein Regenwassersammelsystem.

Ein bunter Blumenstrauß zur Begrüßung: Bürgermeister Harald Leopold, Biogärtner Karl Ploberger, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Gastgeber Reinhard Kittenberger und ÖVP-Klubchef Jochen Danninger (von links). Foto: NLKJohann Pfeiffer

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.