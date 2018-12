Gäste in der Sporthalle erlebten zu Franz Richters „Rundem“ auch ein Fest am Hallenparkett.

Die enorme Beliebtheit des Kremser Stadtpfarrers Franz Richter kam bei dessen 60er-Feier am 29. November in der Sporthalle vielfach zum Ausdruck. Das gemütliche Fest begann sportlich – wie es sich beim Kapitän des Österreichischen Pfarrer-Fußballteams „Hochwürden & Co.“ gehört.

Knappe Entscheidung im Geburtstags-Kickerl

Mit einem knappen 10:9-Erfolg setzte sich die Mannschaft rund um den Jubilar zu Beginn der Feier gegen ein All-Star-Team (unter anderem mit Stadt-Vize Erwin Krammer) knapp durch. Mesner Josef Payerl fungierte als Schiri der Partie. Hypo NÖ-Chef (und Domfreunde-Präsident) Peter Harold nahm den Ankick vor und meinte in Anspielung auf die Rückennummer 20 auf Richters Trikot: „Die Nummer zeigt, wie jung du dich fühlst!“

Stadtchef Resch in Socken als Penalty-Schütze

Die Schirmherrschaft über das Match lag bei NV-Chef Bernhard Lackner, die Videoüberwachung bei AMS-Chef Erwin Kirschenhofer, und der Organisator der ganzen Feier, Josef „Joschi“ Kitzler fungierte als Moderator. Bürgermeister Reinhard Resch musste als „ärztlicher Betreuer“ nicht in Aktion treten, verwandelte dafür aber in der Pause (in Socken!) einen Elfer gegen Priester-Tormann Hans Wurzer aus Ybbs souverän.

„Ricky“ verwertete 1975 legendären Elfer

Auch wenn es am Ende ein Sieg war: Das Lob von Trainer-Profi Martin Scherb fiel verhalten aus. Das lag wohl auch daran, dass einige deutlich ältere Recken gemeinsam mit dem Pfarrer auf dem Parkett standen. Darunter war auch Richters Turnprofessor im Gymnasium Melk, Erich Rendl (69), der über „Ricky“ zu berichten wusste, dass er 1975 mit dem entscheidenden Elfer die Melker Schülermannschaft zur WM in Izmir (Türkei) schoss, wo man Vierter wurde.

1958er-Wein hat Eigenschaften des Jubilars

Bei der Feier, der Gruppen aus Richters früheren Pfarren Petzenkirchen und Weißenkirchen sowie seine Familie dabei waren, begrüßte dieser auch seine Priesterkollegen Hans Lagler (Steinakirchen), Günter Walter (Lerchenfeld) und Anton Hofmarcher (St. Paul) sowie Vorvorgänger Helmut Buchegger. Bürgermeister Resch brachte ein besonderes Geschenk: die letzte Flasche Riesling – passenderweise aus der Riede „Pfaffenberg“ – des Jahrgangs 1958 der Winzer Krems. Zitat aus der auf den Empfänger passenden Beschreibung: „Spannender Gegensatz zwischen jugendlichem Übermut und gesetzter Reife.“

Riesige Fußball-Torte als Überraschung

Unter den Mitfeiernden gesehen waren auch Militärkommandant Martin Jawurek, Weißenkirchens Altbürgermeister Fritz Miesbauer und sein Amtskollege Franz Hölzl sowie Krems-Vizebürgermeisterin Eva Hollerer. „Ihr seid die Pfarre, die mich bis jetzt am längsten ausgehalten hat“, scherzte Richter, dem Pfarrgemeinderatssprecher Herwig Hauenschild gemeinsam mit Kitzler und Eva Ritschka eine von letzterer gefertigte riesige Torte mit den Emblemen der Lieblingsvereine des Feiernden überreichte: SC Weißenkirchen, Kremser SC, Rapid Wien und Olympique Marseille.

Rapid „schenkte“ Fan Sieg in Moskau

Bereits am Sonntag vor dem Fest hatten dem Pfarrherren der Chorus Musica Sacra mit Ronald Peter mit Torte und musikalischen Glückwünschen gratuliert. Und eine Freundesgruppe hatte ihm für das Rapid-Match gegen den LASK eine VIP-Karte spendiert, sodass er auch „Rapid-Pfarrer“ Christoph Pelczar treffen konnte. Das Spiel ging zwar verloren, dafür platzte in den Abend der Feier die Nachricht, dass die Grün-Weißen in Moskau einen vollen Erfolg landen konnten.

Großzügige Spenden für Pfarr-Caritas

Wenngleich Richter statt Geschenken um Spenden für die Pfarr-Caritas gebeten hatte, ließen es sich viele nicht nehmen, dem beliebten Geistlichen auch mit keinen persönlichen Gaben zu gratulierten. Am Abend war aber auch der gläserne Spenden-Würfel gut gefüllt.