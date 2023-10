14.700 Euro für den guten Zweck

Das historische Atriumhaus von Vitikultur Moser öffnete seine Tore für das bereits zur Tradition gewordene Fest der Kremser. Privatstiftung future4children, der schon 2009 das Österreichische Spendengütesiegel verliehen wurde. Unter dem Motto "Wir geben Kindern eine Zukunft" bewiesen alle, für die Stiftung unentgeltlich tätigen Helfer, bereits zum 15.Mal, dass Gutes tun auch viel Spaß machen kann.

"Unser jährliches Event wird von zahlreichen Unternehmen und Einzelpersonen unterstützt, es fallen keinerlei Verwaltungs-und Organisationskosten an, somit geht jeder eingenommene Euro direkt an unterschiedlichste Hilfsprojekte im In - und Ausland", bestätigt Christina Moser, die sich im Vorstand für die Stiftung engagiert.

Für den kulinarischen Genuss sorgten ausgewählte Weine von den Traditionsweingütern, ein reichhaltiges, buntes Buffet und etwas für die Ohren bekamen die gut gelaunten Festgäste von DJ Konfetti geboten, der das altehrwürdige Atriumhaus gehörig zum Rocken brachte. 250 Gäste zeigten nicht nur eine ausgelassene Feierstimmung, sondern öffneten auch ihr Herzen und Geldbörsen. 14.700 € um hilfsbedürftige Kinder zu unterstützen, konnten an diesem besonderen Charity - Abend erzielt werden.

Da das Fest von zahlreichen Unternehmen und Einzelpersonen unterstützt wurde und bei future4children keinerlei Verwaltungskosten anfallen, kommt jeder einzelne eingenommene Euro vielen verschiedenen Hilfsprojekten im In- und Ausland zugute.