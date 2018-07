„Tausend Dank an Frau Fischer, sie ist mein rettender Engel. Ohne sie wäre ich vielleicht nicht mehr am Leben.“ Fritz Pöschko weiß, dass er nach einem Sturz in seinem Haus in Fels am Wagram ohne das beherzte Eingreifen einer couragierten Verkäuferin der Bäckerei Sabathiel womöglich nicht mehr lange durchgehalten hätte.

Doch von vorne: Pöschko ist seit langer Zeit ein gern gesehener Stammkunde der Filiale der Bäckerei Sabathiel an der Steiner Donaulände. Der 78-Jährige besucht das Geschäft jeden Tag, trinkt seinen Kaffee, isst ein Dinkelweckerl mit Butter und Marmelade und hält einen Plausch mit den ihm bestens vertrauten Mitarbeiterinnen und anderen Kunden.

Auto parkte vor Haus

Vor zwei Wochen tauchte Pöschko dann aber plötzlich nicht mehr auf. „Er war zwei Tage nicht da, da haben wir uns natürlich gleich Sorgen gemacht. Normalerweise ruft er von sich aus an, wenn er mal einen Tag nicht kommt“, erzählt Verkäuferin Angela Fischer. Auch auf Anrufe reagierte Pöschko nicht. „Daraufhin habe ich beschlossen, dass ich nach der Arbeit zu ihm nach Hause fahre und nachschaue, was los ist“, erzählt Fischer.

Die Sabathiel-Verkäuferinnen Angela Fischer (links) und Beyhan Christ. Zweitere hielt in der Filiale an der Steiner Donaulände die Stellung, während sich „Lebensretterin“ Fischer auf den Weg nach Fels machte. | NOEN, Johann Lechner

In Fels angekommen, sah die couragierte Verkäuferin, dass Pöschkos Auto vor seinem Haus parkte. Auf einen weiteren Anruf reagierte der Pensionist dennoch nicht. „Ich habe das Telefon drinnen klingeln gehört, aber niemand ist rangegangen“, so Fischer. Als auch Angehörige Pöschkos nicht erreichbar waren, kam Fischer ein Gedankenblitz.

Mithilfe einer Leiter wollte sie über ein offenes Fenster in das Haus einsteigen und selbst Nachschau halten. „Das ist mir Gott sei Dank auch gelungen. Drinnen angekommen, habe ich ihn dann gleich gefunden. Er ist auf dem Gang gelegen und hat sich nicht mehr bewegen können“, schildert Fischer die dramatische Situation.

Eineinhalb Tage auf dem Gang gelegen

Wie sich herausstellte, war der betagte Pensionist auf dem Weg ins Badezimmer schon tags zuvor gestürzt und hatte sich dabei mehrere Hämatome zugezogen. Eineinhalb Tage war Pöschko bei Fischers Eintreffen bereits bewegungsunfähig auf dem Boden gelegen. „Ich habe schon am ganzen Körper gezittert vor lauter Kälte und war ganz dehydriert. Die Angst war schon groß, dass es jetzt vorbei sein könnte“, erzählt Pöschko. Sein Handy lag, für ihn unerreichbar, im Schlafzimmer.

Die alarmierte Rettung brachte Pöschko umgehend ins Krankenhaus Krems, wo glücklicherweise keine Knochenbrüche festgestellt wurden. Eine Woche lang musste der 78-Jährige dort das Bett hüten, auch seinen Geburtstag verbrachte er im Spital. Vergangenen Mittwoch konnte Pöschko dann entlassen werden. Er wird nun von seinem Sohn und seiner Tochter bestens umsorgt. Eine „Notruf-Uhr“ soll im Falle eines weiteren Zwischenfalls solche brenzligen Situationen vermeiden.

Mit seiner Lebensretterin hat Pöschko bereits telefoniert und sich mehrfach bei ihr bedankt. Schon bald möchte er sie aber wieder persönlich in der Saba thiel-Filiale in Stein besuchen. „In einer Woche möchte ich wieder kommen“, so Pöschko.