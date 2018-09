Die SPÖ-Fraktion Fels hat jetzt im Zusammenhang mit der von der Marktgemeinde Grafenwörth geplanten Ortsumfahrung für Feuersbrunn und Wagram eine Anfrage an den Verkehrsausschuss im NÖ Landtag gerichtet.

„Ich hatte heute Besuch vom NÖ Gemeindevertreterverbandspräsidenten Rupert Dworak, wobei wir intensiv das Verkehrsproblem besprachen und er uns volle Unterstützung zusicherte“, so die Felser SPÖ-Vorsitzende Christine Lukaschek.

Mit Antwort ist nicht vor Mitte Oktober zu rechnen

Die Anfrage kann von SPÖ-Landtagsabgeordnetem Gerhard Razborcan allerdings erst im September beim zuständigen Landesrat Ludwig Schleritzko eingereicht werden, wobei mit einer Antwort nicht vor Mitte Oktober zu rechnen ist.

Wie die NÖN ausführlich berichtete, plant die Gemeinde Grafenwörth eine Verkehrsentlastung der Katastralgemeinden Feuersbrunn und Wagram in Form einer Umfahrung der beiden Ortsteile, wobei diese an der Gemeindegrenze zwischen Feuersbrunn und Fels verlaufen soll. Einer Aussendung der ÖVP Grafenwörth zufolge hat die ÖVP-Fraktion im Gemeinderat die Abteilung Straßenbau der NÖ Landesregierung beauftragt, eine erste Grobplanung für eine Umfahrung von Feuersbrunn und Wagram vorzunehmen.

Der NÖ Straßendienst stellt allerdings in einer Aussendung bereits klar, dass keine Landesstraßen-Umfahrung für Feuersbrunn und Wagram geplant wird, sondern es sich um einen Lückenschluss von zwei Gemeindestraßen in den Katastralgemeinden Feuersbrunn, Wagram und Grafenwörth handelt.

Die politischen Vertreter der angrenzenden Marktgemeinde Fels verlangen – unterstützt durch eine Unterschriftenaktion – vom Land NÖ, dass vor Planung einer örtlichen Umfahrungsstraße ein überregionales Verkehrskonzept vorliegen muss, welches mit den direkt betroffenen Gemeinden abgestimmt werden soll.

„Es besteht die Befürchtung, dass durch diese geplante Umfahrung von Feuersbrunn bereits der erste Schritt für eine mögliche zukünftige Umfahrung durch bzw. in unmittelbarer Nähe von Gösing und Stettenhof eingeleitet wird und hierdurch der Verkehr in Gösing und Stettenhof jedenfalls stark erhöht würde“, so Christine Lukaschek.