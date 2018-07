OBI Markus Denk durfte als Feuerwehrkommandant, im Namen der gesamten Mannschaft, eine großen Anzahl Ehren- und Festgäste aus Politik, Wirtschaft und den Blaulichtorganisationen begrüßen. An der Spitze in Vertretung der Frau Landeshauptfrau den Abgeordneten zum Landtag Josef Edlinger und die Abgeordnete zum Nationalrat Frau Martina Diesner-Wais. Eine besondere Ehre war es das der NÖ Landesfeuerwehrkommandant Landesbranddirektor Dietmar Fahrafellner den Festakt besuchte.

Josef Salomon

Nach den Festansprachen, wo die Arbeit und Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Wösendorf und deren Familien im Vordergrund standen, wurden noch zwei Mitglieder der Feuerwehr ausgezeichnet. LM Herbert Ferner erhielt das Verdienstzeichen NÖ LFV 3. Klasse in Bronze und V Karl Unger das Verdienstzeichen NÖ LFV 2. Klasse in Silber für ihre Verdienste in der Feuerwehr. Abschließend fand noch die Übergabe einer Wärmebildkamera durch Direktor Hansjörg Henneis von der Sparkassenstiftung Krems, Stefan Axmann von der Kremser Bank und Michael Chlastak von der Raiffeisenbank Krems an die drei Feuewehrkommandanten der Gemeinde statt.

Im Zuge des abschließenden Dämmerschoppen durch die Trachtenkapelle Wösendorf unter der Leitung von Kapellmeister Rudolf Schrey wurde noch der Reise Florian (ein handgeschnitzter kleiner Florian der uns auf unseren Fahrten und Einsätzen begleiten und beschützen soll) an die Trachtenkapelle Wösendorf, an den Polizeiposten Weißenkirchen und die Feuerwehr Wösendorf durch den Landesfeuerwehrkommandanten LBD Dietmar Fahrafellner übergeben.