glatt&verkehrt: Mitreißende Auftritte, berührende Gesänge

Die 27. Ausgabe blickte nach Osten und suchte, von den unmittelbaren Nachbarn in Europa bis zu ferneren Gebieten in Asien, nach aktuellen Musikideen, die Musikfreunde zwischen Tradition und Avantgarde faszinieren. Tel Aviv und Lviv, Wien und Sofia gaben sich die Türklinke in die Hand. Im Wesentlichen geht es immer um die Erzählung, um musikalische Storys aus Regionen - die unter Krieg leiden ebenso wie solchen, in denen (scheinbar?) Frieden herrscht.

Spielorte in Krems, Spitz und Göttweig

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf dem Thema Schlagwerk. Weiters gab es auch profilierte Programme mit skandinavischem und lateinamerikanischem Einschlag. Bei den über 20 Veranstaltungen (Konzerte auf der großen Bühne, Musikwerkstatt, Tafelmusik u.v.m.) standen natürlich auch heimische Premieren und Auftragswerke am Programm. Gespielt wurde auch heuer wieder vor allem bei der Winzer Krems (Sandgrube 13), im Stift Göttweig und im Schloss Spitz.

Fünf wunderbare Abende in der Winzer Krems

Die 27. Ausgabe von glatt&verkehrt ging am vergangenen Sonntag nach fünf wunderbaren Abenden bei den Winzern Krems und vielen Highlights zu Ende. In Erinnerung blieben sicher der mitreißende Auftritt Bia Ferreiras voll wichtiger politischer Messages, berührende ukrainische Gesänge des Duos Kurbasy, magische Ruhemomente bei Abdullah Miniawy, A Filetta und Peter Corser, tanzbare Rhythmen auf DIY-Instrumenten bei El Khat aus Israel bis hin zu Gesangseinlagen der Besucher beim allerletzten Konzert der schwedischen Jazz-Altmeister Nils Landgren und Johan Norberg.

Ö1 hat viele der 18 Konzerte aufgenommen

Die Abende bei den Winzern Krems waren äußerst gut besucht, dreimal restlos ausverkauft, und auch das gesamte Rahmenprogramm im Salzstadl und im Klangraum Krems Minoritenkirche wurde vor vollem Haus gespielt. Alle Konzerte in der Winzer Krems wurden von Radio Ö1 mitgeschnitten und zum Teil live gesendet.