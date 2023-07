Erste Katze ist aus dem Sack: Melissa Naschenweng kommt nach Krems

Mehrere tausend Gäste erwartet Veranstalter Othmar Seidl bei der vierten Auflage des Festivals am Steinertor, das vom Donnerstag, 30. Mai (Fronleichnam), bis Samstag, 1. Juni, wieder auf dem Südtirolerplatz über die Bühne gehen wird.

Latte für vierte Auflage liegt hoch

„Wir haben uns die Latte hoch gelegt“, weiß Seidl, dass die Gruppen der vergangenen Jahre - beim ersten Mal 2019 hieß die Veranstaltung „Kremser Musikfrühling“ - schwer zu toppen sein werden. Zuletzt sorgten 2022 die Sportfreunde Stille, Pizzera und Jaus sowie Kabarettist Thomas Stipsits für ausverkaufte Abende. „Wir haben aber nach den ersten Veranstaltungen Hindernisse aus dem Weg geräumt bzw. wissen, wo sie sind“, beschreibt der Unternehmer das ständige Dazulernen. „Wir können heute das erste Drittel des Festivals 2024 präsentieren.“

Hitparadenstürmerin aus Kärnten

Die Sängerin Melissa Naschenweng, wie sie ihre Fans lieben. Foto: Angelo Lair

Gemeinsam mit seinem Sohn Julian Seidl, Partner Robert Streibel, der für Werbung, Organisation und Ticketverkauf verantwortlich zeichnet sowie Hofbräu-Geschäftsführer Thomas Kalchhauser wurde nun die Katze aus dem Sack gelassen. Melissa Naschenweng wird am Abend des 1. Juni 2024 am Südtirolerplatz für eine Massenbegeisterung sorgen. Die 33-jährige Kärntner Sängerin hat mit ihrem Chartalbum „Wirbelwind“ die Goldgrenze überschritten und absolviert rund 180 Auftritte im Jahr.

Sebastian Streibel und Othmar Seidl zauberten bei der Presskeonferenz am 31. Juli das erste Plakat mit Melissa Naschenweng hervor. Die heimische Künstlerin ist allerdings erst die Appetizerin - ein international renommierter Künstler soll im Herbst genannt werden. Foto: Martin Kalchhauser

Dass die Künstlerin in der „Lederhosenabteilung“ verortet ist, ist für Sebastian Streibel kein Problem. „Die Künstlerin wird eine breitere Publikumsschicht ansprechen als viele glauben.“ Beim Bemühen um Kontraste im Programm bemüht man sich derzeit auch um einen internationalen Star. Es gebe bereits Verhandlungen, für die Streibel sogar schon nach London reisen musste. Seidl: „Wir sind aber vertraglich verpflichtet, vor dem Herbst den Namen nicht zu nennen.“

Neuerungen wird es auch in der Abwicklung des Festivals geben, wie Thomas Kalchhauser vom Hofbräu am Steinertor betont. „Der VIP-Bereich wird noch exklusiver. Ein Garagenplatz fürs Auto, ein eigener Eingang, unbeschränkter Zugang zum Publikumsbereich und die gesamte Kulinarik im Hofbräu sind inklusive.“ In Bezug auf die Sponsoren setzt man darauf, dass heimische Unternehmen die Veranstaltung für Firmen-Events nutzen.

Festival am Steinertor genießt guten Ruf

Nach Kritik in der Vergangenheit gibt es für die Behörden diesmal ausdrückliches Lob. „Vor allem der für uns im Magistrat Krems zuständige Beamte Werner Nürnberger ist sehr bemüht und kooperativ!“, so Seidl. Hoffnungen auf klingelnde Kassen macht sich der Veranstalter trotz des angekündigten Superstars nicht. „Finanziell wird die Veranstaltung nie der große Heuler werden. Aber sie hat in Künstlerkreisen schon eine gewisse Bekanntheit erreicht, die uns bei Anfragen hilft.“

Beginn des Ticketverkaufs für die Lesachtaler Sängerin Melissa Naschenweng ist übrigens schon am Donnerstag, 3. August, 9 Uhr. Die ersten 700 Kunden, die sich ihre Eintrittskarten unter www.ticketladen.at sichern, bekommen sie um 45 statt 55 Euro. Das VIP-Ticket ist dort übrigens um 185 Euro wohlfeil.