Run auf Festival-Karten in Krems: 800 Tickets in 12 Minuten weg

Die Namen „Pizzera & Jaus“ und „Sportfreunde Stiller“ ziehen. Dass zwölf Minuten nach Start des Ticketverkaufs auf www.steinertor.at bereits 800 Karten verkauft sein würden, damit hatte das Veranstalterteam rund um Othmar Seidl und Sebastian Streibel, der mit seinem neu gegründeten Unternehmen ticketladen.at den Online-Verkauf abwickelt, wohl aber selbst nicht gerechnet. Mit Stand Dienstag waren für das am 27. und 28. Mai steigende „FESTival am Steinertor“ sogar bereits knapp die Hälfte aller Tickets vergeben. Rund 3.200 Besucher werden pro Tag auf dem Gelände am Südtirolerplatz erwartet.

Hinter dem Großevent, das bis heuer unter dem Namen Kremser Musikfrühling firmierte, steckt ein großes Maß an Planungsarbeit. „Nach den ‚Seern‘ und ‚Silbermond‘ war es natürlich schwierig, noch einmal eine Steigerung zu schaffen. Wir sind von den Platzverhältnissen her eingeschränkt und damit auch limitiert, was das Budget betrifft. Umso glücklicher bin ich, dass wir unseren Gästen zwei absolute Highlights bieten können“, sagt Seidl, der sich auch einen „breiten Impuls“ für die ganze Stadt erhofft.

