Drei Ensembles beim Schloss Wasserhof

Unter dem Motto „Welt und Traum – Beethoven, Schumann & Brahms“ findet von Freitag, 15. September, bis Sonntag, 17. September, einmal mehr das von der Köchel-Gesellschaft organisierte Beethoven-Festival statt.

Vier Künstlerpersönlichkeiten stehen im Fokus des diesjährigen Festivals: Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms und Robert und Clara Schumann. Alle vier verbindet die Idee einer vom Poetischen geleiteten Musik, die als Zufluchtsort dient und vor der bedrohlichen Realität schützt. Das Ehepaar Schumann und Johannes Brahms verbindet zusätzlich eine persönliche Bekanntschaft, die sich auch in ihrem Schaffen wiederspiegelt.

Wiedergegeben werden die Werke der Komponisten am Festival-Wochenende von ingesamt neun Musikern: Am Freitag, 15. September, 19 Uhr, spielen Klara Flieder an der Violine, Christophe Pantillon am Violoncello und Patrick Leung am Klavier vier Stücke von Beethoven, Brahms und den beiden Schumanns.

Am Samstag, 16. September, 19 Uhr, sind Ernst Kovacic an der Violine, Gaspard Stankovski am Horn und Mathilde Horsiangou am Klavier zu hören.

Den Abschluss bilden am Sonntag, 17. September, 11 Uhr, die Sängerin Stephanie Houtzeel mit Thomas Selditz an der Viola und Biliana Tzilinkova am Klavier. Dieses letzte Konzert ist außerdem eine Kooperation mit den Serenadenkonzerten des Landes Niederösterreich; gespielt wird neben Stücken der genannten vier Komponisten auch ein Werk von Gustav Mahler. Es bildet den Abschluss des Festivals, und seinen finalen Versen ist das Motto „Welt und Traum“ entnommen.

Die neun Musiker sorgen für drei abwechslungsreiche Festival-Tage; jedes Ensemble bringt seinen eigenen Stil in die Interpretation der Werke, um spannende Konzerterlebnisse zu garantieren.

Die beiden Konzerte am Freitag und Samstag werden von Manfred Permoser, stellvertretender Obmann der Köchel-Gesellschaft, moderiert. Eintrittskarten sowie nähere Informationen zu den drei Konzerten sind auf www.koechelgesellschaft.at verfügbar.