Loisiarte in Langenlois 2023 unter dem Motto "Lieben Sie Cello?"

Bei der 17. Ausgabe des Festivals für Kammermusik und Literatur unter künstlerischer Leitung von Christian Altenburger wird u.a. eine Fassung der Rokokovariationen von Tschaikowsky präsentiert, die von Demenga für vier Violoncelli arrangiert wurde. Auftreten wird laut Aussendung auch der Arnold Schoenberg Chor.

Der Chor wird erstmals bei dem Festival im Loisium in Langenlois (Bezirk Krems-Land) Motetten von Bach singen und auch ein Werk von Demenga zur Uraufführung bringen, das sich auf eine der Suiten für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach bezieht. Demenga habe zu "einer sehr individuellen, vom Spiel mit Klangfarben und improvisatorischen Elementen geprägten Tonsprache gefunden", hieß es in der Aussendung am Donnerstag. Als musikalische Rarität wurden Mozarts 6 Notturni für drei Stimmen, Klarinetten und Bassetthörner angekündigt.

Auch die literarischen Beiträge bei den Konzerten werden erstmals ganz im Zeichen der Musik stehen: Auf dem Programm stehen Texte von Ketil Bjørnstad, Axel Hacke, Heinrich Heine und Hermann Hesse. Rund um Pippi Langstrumpf gibt es am Nachmittag des 26. März ein spezielles Programm.

Loisiarte 2023: Das Festival für Kammermusik & Literatur im Loisium Langenlois, 23.-26. März. https://loisiarte.at/

