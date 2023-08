Wagner-Bacher: Volksfest 1973 war Beginn der Lovestory

Dass sie heuer die Gäste eines speziellen Abends am Donnerstag, 31. August, 19 Uhr, in der Magnum Bar mit einer Serie von Köstlichkeiten verwöhnen wird, hat für sie damit einen ganz persönlichen Grund.

Man schrieb das Jahr 1973, das Wachauer Volksfest war damals noch Teil der Niederösterreichischen Landesausstellung (einer großen Wirtschaftsmesse, Anm.), aber Genuss und Wein spielten schon eine tragende Rolle. Für alle, die auf diesem Fest damals gerne etwas anderes essen wollten als Würstel und Braten, war der Francomar die Anlaufstelle -ein französisch ausgerichteter Festgastronom, der von Event zu Event zog.

Klaus Wagner lernte seine Frau Lisl Wagner-Bacher, die erste "Köchin des Jahres" in Österreich, am Volksfest 1973 kennen. Foto: Leonardo Ramirez

Mit Schnecken in Knoblauchsauce und Miesmuscheln, dazu jungen Beaujolais Weinen, verwöhnte man dort die Gäste. Irgendwann hat es dann zoom gemacht, zwischen Bierzelt, dem legendären Stand des Weinguts Unger und Frankomar: Lisl Bacher lernte Klaus Wagner kennen. Sie war Jungköchin im Gasthaus ihres Vaters, in dem immer schon Promis Backhendl & Co speisten, er junger Bautechniker. Eine Lovestory nahm beim Wachauer Volksfest ihren Anfang. Und sie hält bis heute an, schon 50 Jahre lang!

Mit Landhaus Bacher Erfolgsgeschichte geschrieben

„Wenn du mich nimmst, heiratest du einen Betrieb“, hatte Lisl ihrem Klaus geflüstert. So war es dann auch, die beiden übernehmen das Gasthaus in Mautern in der Wachau und krempelten es in Richtung Gourmetrestaurant um. Auch im Ausland wurde man rasch auf das kulinarische Wunder an der Donau aufmerksam, und als der Restaurantguide Gault & Millau nach Österreich kam, gab es kein Halten mehr. Die Lisl wurde zum ersten Koch des Jahres. Ehemann Klaus hatte sich in Sachen Wein einen großen Namen gemacht. Spezialgebiete: Wachau und Bordeaux.

50 Jahre Lovestory und 40 Jahre Koch des Jahres

50 Jahre Lovestory, 40 Jahre Koch des Jahres und 99 Jahre Wachauer Volksfest sind für Lisl Wagner-Bacher jedenfalls Grund genug, ein Revival am Wachauer Volksfest zu gestalten. In Form eines Pop Ups in der Magnumbar Christian Thierys am Donnerstag, 31. August - mit einem dreigängigen Menü samt Sprudelempfang, Weinbegleitung, Römerquelle und Java Kaffee. Los geht’s um Punkt 19 Uhr als gesetztes Dinner.

Rasche Reservierung für Nostalgie-Menü empfohlen

Was wird dort - gemeinsam mit Begleitung durch erlesene Weine) geboten) Stekovics Paradeiser & Kaisergranat gegrillte Wassermelone, Tomatenmarinade, Nocellara de Belice Oliven, piemontaiser Haselnüsse & Basilikumcreme steht ebenso auf dem Plan wie das Beste vom Kalb & Steinpilze (geschmortes Backerl, rosa gebratenes Butterschnitzel) oder Kokos "Melba" & Zitronenkraut (eingelegter Wachauer Weingartenpfirsich, Herbsthimbeeren & Kokos-Creme mit weißer Opalys-Schokolade).

Die Plätze sind limitiert, rasche Reservierung (jjb@magnumbar.at) ratsam. Preis pro Person: 185 Euro.